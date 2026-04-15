Курт Волкер: Україна не є пріоритетом для Трампа в Китаї

Дональд Трамп.

Україна не входить до переліку головних інтересів Дональда Трампа напередодні його візиту до Китаю, вважає експосланник США Курт Волкер. На думку дипломата, під час травневого саміту в Пекіні американський лідер зосередиться на торгівлі та безпеці Тайваню, тоді як українське питання залишать в межах чинних переговорів.

Про це Курт Волкер розповів ексклюзивно в інтерв'ю Новини.LIVE.

Трамп наразі не зацікавлений у просуванні питання України з Китаєм

Колишній спецпредставник Держдепу США Курт Волкер. Дипломат висловив скепсис щодо того, що Україна стане частиною серйозної розмови між лідерами, оскільки зараз цей напрямок не є високим пріоритетом для президента США.

За оцінкою Волкера, Трампа насамперед цікавитиме досягнення нових торговельних домовленостей із Пекіном. Ще одним критичним пунктом стане запобігання військовому зіткненню з Китаєм: Трамп прагне отримати гарантії, що Сі Цзіньпін не робитиме жодних агресивних кроків щодо Тайваню під час його каденції.

"Думаю, його більше цікавитиме глобальна економіка. Він захоче досягти певного розуміння у сфері торгівлі. Також для нього важливо запобігти можливому конфлікту з Китаєм у найближчій перспективі.

Зокрема, щоб Китай не робив жодних кроків щодо Тайваню під час його президентства. Це ключові речі. Іран, безумовно, буде серед тем обговорення. "Я не думаю, що саме Україна буде серед головних пріоритетів у цій розмові", — підсумував Волкер.

Як писав раніше Новини.LIVE, Китай прийняв рішення поновити авіарейси з Тайванем. Аналітики вважають, що цей крок має пом'якшити політичні стосунки між країнами.

Також експерти пояснили, як Китай може обвалити економіку світу. В ефірі Новини.LIVE, економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ зазначив, що такий сценарій можливий у разі переходу до "нафтоюаня" та часткового переорієнтування резервів із долара на золото.

Тим часом Володимир Зеленський пропонує трьом країнам об'єднатися і створити новий союз. Контроль над торговими шляхами потенційними учасниками союзу може послабити вплив Росії та Китаю на світову економіку.