Долар США може полетіти вниз, якщо втрутиться Китай: Кущ

Американський долар може впасти. За словами фінансового аналітика Олексія Куща, це станеться, якщо Китай змінить свою фінансову модель. Зокрема, перейти до "нафтоюаня" й частково перевести резерви з долара в золото.

Про це в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" сказав економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Що може змінити ціну на долар

За словами експерта, гонконгський долар є найбільш забезпеченою валютою у світі. Його резерви складають 48% від грошової маси.

"Тобто він випускається на суму тих доларів, які йдуть в резерви. Що треба зробити Китаю? Фактично, він може порухом руки змінити цей напрямок накопичення капіталу", — зазначив Кущ.

Аналітик пояснив, що гонконгський долар випускається під заставу американського долара. Якщо відбудеться процес встановлення системи "нафтоюаня" й часткового переведення резервів з долара в золото, ціна на американську валюту може знизитися.

Читайте також:

"Уявіть собі, що ці величезні резерви, які формувалися під емісію гонконгського долара, які зараз сформовані саме в американському доларі, якщо Китай почне їх зараз трансформувати в золото. Відповідно, ціна на золото полетить кудись в космос, а курс долара полетить вниз, тому що величезна кількість американських доларів з'явиться на ринку", — пояснив Кущ.

Експерт додав, що Китай може зробити це в будь-який момент. Однак Пекін не поспішає, адже він зараз не має нафтового еквіваленту своєї валюти, відтак робити це небезпечно саме для самого Китаю.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Олексій Кущ висловився щодо пенсій. Він зауважив, що виплати будуть продовжуватися, навіть якщо транші від ЄС затримаються. В іншому випадку експерт прогнозує колапс.

Також ми писали про те, що Олексій Кущ назвав Близький Схід "золотим дном" для ПВК. За його словами, цей регіон згодом стане популярним місцем розгортання приватних військових компаній.