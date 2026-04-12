Доллар США может полететь вниз, если вмешается Китай: Кущ

Алексей Кущ. Фото: кадр из видео

Американский доллар может упасть. По словам финансового аналитика Алексея Куща, это произойдет, если Китай изменит свою финансовую модель. В частности, перейти к "нефтоюаню" и частично перевести резервы из доллара в золото.

экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

Что может изменить цену на доллар

По словам эксперта, гонконгский доллар является самой обеспеченной валютой в мире. Его резервы составляют 48% от денежной массы.

"То есть он выпускается на сумму тех долларов, которые идут в резервы. Что надо сделать Китаю? Фактически, он может движением руки изменить это направление накопления капитала", — отметил Кущ.

Аналитик пояснил, что гонконгский доллар выпускается под залог американского доллара. Если произойдет процесс установления системы "нефтеюаня" и частичного перевода резервов из доллара в золото, цена на американскую валюту может снизиться.

"Представьте себе, что эти огромные резервы, которые формировались под эмиссию гонконгского доллара, которые сейчас сформированы именно в американском долларе, если Китай начнет их сейчас трансформировать в золото. Соответственно, цена на золото полетит куда-то в космос, а курс доллара полетит вниз, потому что огромное количество американских долларов появится на рынке", — пояснил Кущ.

Эксперт добавил, что Китай может сделать это в любой момент. Однако Пекин не спешит, ведь он сейчас не имеет нефтяного эквивалента своей валюты, поэтому делать это опасно именно для самого Китая.

