Главная Новости дня Кущ заявил, что выплату пенсий не прекратят даже без траншей ЕС

Дата публикации 5 апреля 2026 15:04
Финансовый аналитик Алексей Кущ. Фото: кадр из видео

Украина не откажется от выплаты пенсий, даже если будут задерживаться транши помощи от Европейского Союза. Государству будет легче напечатать дополнительные купюры, чем создать еще больший экономический коллапс.

Об этом эксклюзивно в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі" рассказал финансовый аналитик Алексей Кущ.

Почему пенсии в Украине не перестанут выплачивать

"Невыплата пенсий, на мой взгляд, она невозможна. Не потому, что такие в правительстве сидят люди, которые переживают за пенсионеров, гуманисты или люди с высокой эмпатией. А потому что это будет экономически самоубийственным шагом. Потому что тогда мы полностью вырезаем из внутреннего платежеспособного спроса эти ресурсы, которые пенсионеры тратят", — пояснил Кущ.

Он добавил, что это касается и сегмента внутреннего валового продукта. В таком случае невыплата пенсий приведет к еще худшим последствиям.

"Простыми словами, деньги на пенсии выгоднее будет напечатать, чем просто не выплачивать. То есть печать денег приведет к инфляции, но это хотя бы спасет на время экономику. А невыплата социальных транспортов, она приведет к экономическому коллапсу", — отметил аналитик.

Кущ отметил, что при худшем сценарии деньги на пенсии будут просто печатать. В то же время, это будет иметь соответствующие последствия.

"Вообще надо готовиться: когда-то магазин был "все по 10", а сейчас будет "все по 100". Яйца по 100, гречка по 100, топливо на заправках по 100", — добавил финансовый аналитик.

Как сообщали Новини.LIVE, Алексей Кущ также прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. Он отметил, что в ближайшее время этот регион станет местом развертывания частных военных компаний.

Кроме того, финансовый аналитик добавил, что у Украины, по его мнению, слишком много собственных проблем. Алексей Кущ посоветовал не искать "новые факторы геополитического риска", комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Ольга Антоновская
