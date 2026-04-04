Как Украине относиться к войне на Ближнем Востоке: совет аналитика

Алексей Кущ.

Несмотря на угрозу обстрелов, европейские политики регулярно посещают Киев. Ни один из этих лидеров не приезжал в Саудовскую Аравию, ОАЭ или Кувейт, потому что не выражает солидарности с участниками конфликта. Противостояние на Ближнем Востоке сомнительное — Украине надо было дистанцироваться от этой войны.

Об этом эксклюзивно Новини.LIVE заявил финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире проекта "Світ на зламі".

Совет касательно отношения к войне на Ближнем Востоке

"Предпосылки этой войны и факторы этого военного конфликта, скажем так, имеют достаточно сомнительную природу, поэтому Европа не хочет с этим ассоциироваться. И не только Европа, но и другие страны мира", — заявил Алексей Кущ.

По мнению эксперта, у Украины слишком много собственных проблем. Искать новые факторы геополитического риска не стоит.

"Если говорим, что будем играть какую-то роль, а какой у нас есть сейчас свободный ресурс? У нас есть свободный военный ресурс? У нас его нет. У нас есть свободный финансовый ресурс? У нас его нет", — заявил финансовый аналитик.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на интервью Трампа Reuters сообщал, что Вашингтон мог полностью изменить режим в Иране. Во время военной спецоперации американцам удалось ликвидировать части иранской верхушки. В частности, убили верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.

Также Новини.LIVE со ссылкой на иранское телевидение писал, что Тегеран не просил Штаты о перемирии. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, никакого предложения о прекращении огня не было. Война будет продолжаться.