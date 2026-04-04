Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Как Украине относиться к войне на Ближнем Востоке: совет аналитика

Как Украине относиться к войне на Ближнем Востоке: совет аналитика

Ua ru
Дата публикации 4 апреля 2026 01:48
Как Украине относиться к войне на Ближнем Востоке: совет аналитика
Алексей Кущ. Фото: comments.ua

Несмотря на угрозу обстрелов, европейские политики регулярно посещают Киев. Ни один из этих лидеров не приезжал в Саудовскую Аравию, ОАЭ или Кувейт, потому что не выражает солидарности с участниками конфликта. Противостояние на Ближнем Востоке сомнительное — Украине надо было дистанцироваться от этой войны.

Об этом эксклюзивно Новини.LIVE заявил финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире проекта "Світ на зламі".

Совет касательно отношения к войне на Ближнем Востоке

"Предпосылки этой войны и факторы этого военного конфликта, скажем так, имеют достаточно сомнительную природу, поэтому Европа не хочет с этим ассоциироваться. И не только Европа, но и другие страны мира", — заявил Алексей Кущ.

По мнению эксперта, у Украины слишком много собственных проблем. Искать новые факторы геополитического риска не стоит.

"Если говорим, что будем играть какую-то роль, а какой у нас есть сейчас свободный ресурс? У нас есть свободный военный ресурс? У нас его нет. У нас есть свободный финансовый ресурс? У нас его нет", — заявил финансовый аналитик.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на интервью Трампа Reuters сообщал, что Вашингтон мог полностью изменить режим в Иране. Во время военной спецоперации американцам удалось ликвидировать части иранской верхушки. В частности, убили верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.

Также Новини.LIVE со ссылкой на иранское телевидение писал, что Тегеран не просил Штаты о перемирии. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, никакого предложения о прекращении огня не было. Война будет продолжаться.

война Ближний Восток
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации