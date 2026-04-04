Як Україні ставитися до війни на Близькому Сході: порада аналітика

Олексій Кущ. Фото: comments.ua

Попри загрозу обстрілів, європейські політики регулярно відвідують Київ. Жоден із цих лідерів не приїжджав до Саудівської Аравії, ОАЕ чи Кувейту, тому що не висловлює солідарності з учасниками конфлікту. Протистояння на Близькому Сході сумнівне — Україні треба було дистанціюватися від цієї війни.

Про це ексклюзивно Новини.LIVE заявив фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі проєкту "Світ на зламі".

Порада щодо ставлення до війни на Близькому Сході

"Передумови цієї війни та фактори цього військового конфлікту, скажімо так, мають досить сумнівну природу, тому Європа не хоче з цим асоціюватися. І не тільки Європа, а й інші країни світу", — заявив Олексій Кущ.

На думку експерта, в Україні надто багато власних проблем. Шукати нові фактори геополітичного ризику не варто.

"Якщо кажемо, що відіграватимемо якусь роль, а який у нас є зараз вільний ресурс? У нас є вільний військовий ресурс? У нас його немає. У нас є вільний фінансовий ресурс? У нас його немає", — заявив фінансовий аналітик.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю Трампа Reuters повідомляв, що Вашингтон міг повністю змінити режим в Ірані. Під час військової спецоперації американцям вдалося ліквідувати частини іранської верхівки. Зокрема, убили верховного лідера аятоллу Алі Хаменеї.

Також Новини.LIVE з посиланням на іранське телебачення писав, що Тегеран не просив Штати про перемир'я. За словами міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі, жодної пропозиції щодо припинення вогню не було. Війна триватиме.