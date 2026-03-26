Головна Новини дня Зеленський заявив, що Європа має сама виробляти системи ППО

Зеленський заявив, що Європа має сама виробляти системи ППО

Дата публікації: 26 березня 2026 13:18
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа повинна мати змогу самостійно виробляти всі типи систем ППО та ракети до них. За словами глави держави, не варто покладатися на ВПК інших партнерів.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на звернення Зеленського до саміту лідерів JEF у Гельсінкі.

Зеленський наголосив на необхідності виробництва систем ППО

Президент наголосив, що Європі необхідно мати можливість виробляти всі типи систем протиповітряної оборони, а також ракети до них. Зокрема, йдеться про засоби захисту від БпЛА, крилатих та балістичних ракет.

"Нам не можна покладатися на ВПК інших партнерів. Ми маємо бути впевнені у власній базі тут, у Європі. Будь ласка, давайте продовжувати цю роботу і прискорювати її", — сказав Зеленський.

Глава держави зауважив, що поки Європа нарощує цей потенціал, Україні щодня потрібен захист від російських ракет. Зеленський подякував партнерам, які активно підтримують Київ у межах ініціативи PURL.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, глава держави також зауважив, що Європа має налагодити міцнішу співпрацю між Києвом, країнами JEF та всіма європейськими державами. Це, за словами Зеленського, допоможе посилити захист на землі, у повітрі та на морі.

Крім того, Президент додав, що Україна готова стати повноправним членом JEF. Володимир Зеленський додав, що наш досвід та можливості зроблять спільноту ще сильнішою. Він також подякував за статус розширеного партнера, який Україна отримала в Осло.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Ольга Антоновська
