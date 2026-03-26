Зеленский заявил, что Европа должна сама производить системы ПВО

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 13:18
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа должна иметь возможность самостоятельно производить все типы систем ПВО и ракеты к ним. По словам главы государства, не стоит полагаться на ВПК других партнеров.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на обращение Зеленского к саммиту лидеров JEF в Хельсинки.

Зеленский отметил необходимость производства систем ПВО

Президент подчеркнул, что Европе необходимо иметь возможность производить все типы систем противовоздушной обороны, а также ракеты к ним. В частности, речь идет о средствах защиты от БпЛА, крылатых и баллистических ракет.

"Нам нельзя полагаться на ВПК других партнеров. Мы должны быть уверены в собственной базе здесь, в Европе. Пожалуйста, давайте продолжать эту работу и ускорять ее", — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что пока Европа наращивает этот потенциал, Украине ежедневно нужна защита от российских ракет. Зеленский поблагодарил партнеров, которые активно поддерживают Киев в рамках инициативы PURL.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE ранее, глава государства также отметил, что Европа должна наладить более прочное сотрудничество между Киевом, странами JEF и всеми европейскими государствами. Это, по словам Зеленского, поможет усилить защиту на земле, в воздухе и на море.

Кроме того, Президент добавил, что Украина готова стать полноправным членом JEF. Владимир Зеленский добавил, что наш опыт и возможности сделают сообщество еще сильнее. Он также поблагодарил за статус расширенного партнера, который Украина получила в Осло.

Владимир Зеленский Европа производство оружия
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации