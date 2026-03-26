Зеленский заявил, что Европа должна сама производить системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа должна иметь возможность самостоятельно производить все типы систем ПВО и ракеты к ним. По словам главы государства, не стоит полагаться на ВПК других партнеров.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на обращение Зеленского к саммиту лидеров JEF в Хельсинки.

Зеленский отметил необходимость производства систем ПВО

Президент подчеркнул, что Европе необходимо иметь возможность производить все типы систем противовоздушной обороны, а также ракеты к ним. В частности, речь идет о средствах защиты от БпЛА, крылатых и баллистических ракет.

"Нам нельзя полагаться на ВПК других партнеров. Мы должны быть уверены в собственной базе здесь, в Европе. Пожалуйста, давайте продолжать эту работу и ускорять ее", — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что пока Европа наращивает этот потенциал, Украине ежедневно нужна защита от российских ракет. Зеленский поблагодарил партнеров, которые активно поддерживают Киев в рамках инициативы PURL.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE ранее, глава государства также отметил, что Европа должна наладить более прочное сотрудничество между Киевом, странами JEF и всеми европейскими государствами. Это, по словам Зеленского, поможет усилить защиту на земле, в воздухе и на море.

Кроме того, Президент добавил, что Украина готова стать полноправным членом JEF. Владимир Зеленский добавил, что наш опыт и возможности сделают сообщество еще сильнее. Он также поблагодарил за статус расширенного партнера, который Украина получила в Осло.