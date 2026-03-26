Зеленский заявил о готовности Украины вступить в JEF

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Украина рассчитывает использовать новый формат взаимодействия с JEF как инструмент реальной оборонной координации. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что государство готово усиливать это объединение собственным боевым опытом и стремится перейти от партнерства к полноценному участию.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал на обращении в Саммит лидеров JEF в Хельсинки, передает Новини.LIVE.

Украина хочет укреплять JEF своим боевым опытом

Владимир Зеленский поблагодарил за статус расширенного партнера, открывшего для Украины дополнительные возможности сотрудничества со странами этого формата. Он подчеркнул, что такой уровень взаимодействия уже позволяет говорить не только о политической поддержке, но и о практических шагах, которые могут укрепить общую безопасность.

Как один из примеров глава государства привел обучение TARASSIS. По словам Зеленского, Украина готова двигаться дальше, приобщая к совместной работе собственные возможности и опыт, накопленный в войне.

"Мы готовы двигаться вперед, привлекая наш опыт и наши возможности, чтобы сделать сообщество JEF еще сильнее. И наша цель проста и четка — Украина готова стать полноправным членом JEF", — заявил Зеленский.

Что такое JEF и какая польза от этого есть для Украины

JEF – это Объединенные экспедиционные силы, многонациональное оборонное объединение под руководством Великобритании, в которое входят десять государств Северной Европы.

В состав JEF входят Великобритания, Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в рамках совместных решений стран JEF Украину пригласили в формат enhanced partnership, то есть расширенное партнерство. В октябре прошлого года посол Украины в Великобритании Валерий Залужный посетил TARASSIS в Великобритании, которые проводят для повышения готовности стран реагировать на атаки.

