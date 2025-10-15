Видео
Главная Новости дня Залужный принял участие в учениях TARASSIS-2025 в Великобритании

Залужный принял участие в учениях TARASSIS-2025 в Великобритании

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 13:15
Украина впервые присоединилась к учениям JEF TARASSIS-2025 — Валерий Залужный
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: @Zaluzhnui/t.me

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сообщил, что по приглашению британского правительства принял участие в Дне почетных гостей международных военных учений "TARASSIS-2025", организованных Объединенными экспедиционными силами (JEF). Эти масштабные маневры проходят с 1 сентября по 17 октября в северных регионах, относящихся к зоне ответственности НАТО. 

Об этом Валерий Залужный сообщил на своей странице в Telegram.

Читайте также:

ВСУ усиливают сотрудничество через совместные военные учения

Украинские военные приняли участие в мероприятиях в статусе наблюдателей, что стало практическим началом партнерства между Украиной и JEF. Как отметил посол, это открывает новый этап в расширении сотрудничества между Киевом и странами-участницами коалиции.

Военные учения. Фото: @Zaluzhnui/t.me

"JEF начинают фазу приобретения полных оперативных возможностей. Это крупнейший с момента существования организации комплекс учений, куда в рамках усиленного партнерства приглашены представители ВСУ в качестве наблюдателей", — пояснил Валерий Залужный.

Учения "TARASSIS-2025" организованы как ответ на российско-белорусские маневры "Запад-2025". Их главная цель — повышение уровня боевой готовности стран Северной Европы, укрепление обороноспособности НАТО и координация действий союзников в случае угроз со стороны противника.

По словам украинского дипломата, участие Киева в этих учениях является четким сигналом о стратегической интеграции Украины в систему коллективной безопасности Северной Европы. Это также демонстрирует доверие со стороны партнеров и готовность привлекать украинскую сторону к реализации совместных оборонных задач.

Напомним, недавно социологи провели опрос у украинцев и назвали, кому граждане доверяют больше всего. В рейтинге был и Валерий Залужный.

В свою очередь Валерий Залужный прокомментировал, будет ли он баллотироваться на выборы в Украине.

ВСУ военные учения учеба Валерий Залужный Великобритания
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
