Украина впервые присоединилась к учениям JEF TARASSIS-2025 — Валерий Залужный

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: @Zaluzhnui/t.me

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сообщил, что по приглашению британского правительства принял участие в Дне почетных гостей международных военных учений "TARASSIS-2025", организованных Объединенными экспедиционными силами (JEF). Эти масштабные маневры проходят с 1 сентября по 17 октября в северных регионах, относящихся к зоне ответственности НАТО.

Об этом Валерий Залужный сообщил на своей странице в Telegram.

Украинские военные приняли участие в мероприятиях в статусе наблюдателей, что стало практическим началом партнерства между Украиной и JEF. Как отметил посол, это открывает новый этап в расширении сотрудничества между Киевом и странами-участницами коалиции.

Военные учения. Фото: @Zaluzhnui/t.me

"JEF начинают фазу приобретения полных оперативных возможностей. Это крупнейший с момента существования организации комплекс учений, куда в рамках усиленного партнерства приглашены представители ВСУ в качестве наблюдателей", — пояснил Валерий Залужный.

Учения "TARASSIS-2025" организованы как ответ на российско-белорусские маневры "Запад-2025". Их главная цель — повышение уровня боевой готовности стран Северной Европы, укрепление обороноспособности НАТО и координация действий союзников в случае угроз со стороны противника.

По словам украинского дипломата, участие Киева в этих учениях является четким сигналом о стратегической интеграции Украины в систему коллективной безопасности Северной Европы. Это также демонстрирует доверие со стороны партнеров и готовность привлекать украинскую сторону к реализации совместных оборонных задач.

