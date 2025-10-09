Залужный ответил, собирает ли свою политическую партию - заявление

Залужный ответил на слухи о создании своей политической силы
Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал публикацию Intelligence Online, в которой утверждалось, что якобы от его имени военным предлагают присоединиться к новой политической партии. Он заверил, что не имеет никакого отношения к подобным инициативам и считает выборы во время войны невозможными.
Об этом он написал в своем Telegram в среду, 8 октября.
Залужный заявил, что не готовится к выборам
Бывший генерал опроверг слухи о создании политической силы и призвал не верить "анонимным источникам".
"Жаль, что именно наши СМИ не доносят до граждан Украины стратегию, в результате которой мы получим хотя бы возможность проведения самих выборов. Однако благодаря им мы знаем все о рейтингах, партиях, штабах и даже о том, кому стоит или не стоит заниматься политикой", — отметил Залужный.
Он подчеркнул, что не создает "ни штабов, ни партий" и не имеет никаких связей с политическими силами. Также дипломат призвал всех, кто получает политические предложения от его имени, обращаться в правоохранительные органы.
"Враг, не одержав победу на фронте, как и 100 лет назад, использует уже современные возможности, такие как анонимные источники, боты и медиа, распыляет наше общество и готовит нас к выборам, но в государственную думу страны, которая нас убивает. И кстати — их объявят в последний раз именно анонимные источники. Потом — это будет правда. Только объединенная нация способна выстоять. Держим строй", — подытожил Залужный.
Кроме того, в команде Валерия Залужного также отреагировали на новости о якобы его планах на политическую карьеру.
Напомним, ранее бывший главнокомандующий ВСУ высказался о Курской операции. Залужный заявил, что цена для этого была слишком высока.
