Главная Новости дня Залужный ответил на слухи о создании своей политической силы

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 00:02
Залужный ответил, собирает ли свою политическую партию - заявление
Валерий Залужный. Фото: t.me/Zaluzhnui

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал публикацию Intelligence Online, в которой утверждалось, что якобы от его имени военным предлагают присоединиться к новой политической партии. Он заверил, что не имеет никакого отношения к подобным инициативам и считает выборы во время войны невозможными.

Об этом он написал в своем Telegram в среду, 8 октября.

Бывший генерал опроверг слухи о создании политической силы и призвал не верить "анонимным источникам".

"Жаль, что именно наши СМИ не доносят до граждан Украины стратегию, в результате которой мы получим хотя бы возможность проведения самих выборов. Однако благодаря им мы знаем все о рейтингах, партиях, штабах и даже о том, кому стоит или не стоит заниматься политикой", — отметил Залужный.

Он подчеркнул, что не создает "ни штабов, ни партий" и не имеет никаких связей с политическими силами. Также дипломат призвал всех, кто получает политические предложения от его имени, обращаться в правоохранительные органы.

"Враг, не одержав победу на фронте, как и 100 лет назад, использует уже современные возможности, такие как анонимные источники, боты и медиа, распыляет наше общество и готовит нас к выборам, но в государственную думу страны, которая нас убивает. И кстати — их объявят в последний раз именно анонимные источники. Потом — это будет правда. Только объединенная нация способна выстоять. Держим строй", — подытожил Залужный.

Валерій Залужний відповів, чи збирає партію
Заявление Валерия Залужного. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Кроме того, в команде Валерия Залужного также отреагировали на новости о якобы его планах на политическую карьеру.

Напомним, ранее бывший главнокомандующий ВСУ высказался о Курской операции. Залужный заявил, что цена для этого была слишком высока.

выборы ВСУ соцсети СМИ Валерий Залужный
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
