Залужний відповів, чи збирає свою політичну партію — заява

Валерій Залужний. Фото: t.me/Zaluzhnui

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував публікацію Intelligence Online, у якій стверджувалося, що нібито від його імені військовим пропонують приєднатися до нової політичної партії. Він запевнив, що не має жодного стосунку до подібних ініціатив і вважає вибори під час війни неможливими.

Про це він написав у своєму Telegram у середу, 8 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Залужний заявив, що не готується до виборів

Колишній генерал спростував чутки про створення політичної сили та закликав не вірити "анонімним джерелам".

"Шкода, що саме наші ЗМІ не доносять до громадян України стратегію, внаслідок якої ми здобудемо хоча б можливість проведення самих виборів. Проте завдяки їм ми знаємо все про рейтинги, партії, штаби і навіть про те, кому варто чи не варто займатися політикою", — зазначив Залужний.

Він наголосив, що не створює "ані штабів, ані партій" і не має жодних зв'язків із політичними силами. Також дипломат закликав усіх, хто отримує політичні пропозиції від його імені, звертатися до правоохоронних органів.

"Ворог, не здобувши перемогу на фронті, як і 100 років тому, використовує вже сучасні можливості, такі як анонімні джерела, боти та медіа, розпорошує наше суспільство і готує нас до виборів, але в державну думу країни, що нас вбиває. І до речі — їх оголосять востаннє саме анонімні джерела. Потім — це буде правда. Лише об'єднана нація здатна вистояти. Тримаймо стрій", — підсумував Залужний.

Заява Валерія Залужного. Фото: скриншот повідомлення в Telegram

Крім того, у команді Валерія Залужного також відреагували на новини про нібито його плани на політичну кар'єру.

Нагадаємо, раніше колишній головнокомандувач ЗСУ висловився про Курську операцію. Залужний заявив, що ціна для цього була занадто висока.