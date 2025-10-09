Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Залужний відповів на чутки про створення власної політичної сили

Залужний відповів на чутки про створення власної політичної сили

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 00:02
Залужний відповів, чи збирає свою політичну партію — заява
Валерій Залужний. Фото: t.me/Zaluzhnui

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував публікацію Intelligence Online, у якій стверджувалося, що нібито від його імені військовим пропонують приєднатися до нової політичної партії. Він запевнив, що не має жодного стосунку до подібних ініціатив і вважає вибори під час війни неможливими.

Про це він написав у своєму Telegram у середу, 8 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Залужний заявив, що не готується до виборів

Колишній генерал спростував чутки про створення політичної сили та закликав не вірити "анонімним джерелам".

"Шкода, що саме наші ЗМІ не доносять до громадян України стратегію, внаслідок якої ми здобудемо хоча б можливість проведення самих виборів. Проте завдяки їм ми знаємо все про рейтинги, партії, штаби і навіть про те, кому варто чи не варто займатися політикою", — зазначив Залужний.

Він наголосив, що не створює "ані штабів, ані партій" і не має жодних зв'язків із політичними силами. Також дипломат закликав усіх, хто отримує політичні пропозиції від його імені, звертатися до правоохоронних органів.

"Ворог, не здобувши перемогу на фронті, як і 100 років тому, використовує вже сучасні можливості, такі як анонімні джерела, боти та медіа, розпорошує наше суспільство і готує нас до виборів, але в державну думу країни, що нас вбиває. І до речі — їх оголосять востаннє саме анонімні джерела. Потім — це буде правда. Лише об'єднана нація здатна вистояти. Тримаймо стрій", — підсумував Залужний.

Валерій Залужний відповів, чи збирає партію
Заява Валерія Залужного. Фото: скриншот повідомлення в Telegram

Крім того, у команді Валерія Залужного також відреагували на новини про нібито його плани на політичну кар'єру.

Нагадаємо, раніше колишній головнокомандувач ЗСУ висловився про Курську операцію. Залужний заявив, що ціна для цього була занадто висока.

вибори ЗСУ соцмережі ЗМІ Валерій Залужний
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації