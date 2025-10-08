Залужний і вибори в Україні — чи збирає ексголовнокомандувач команду

Посол України у Британії Валерій Залужний. Фото: facebook/vzaluzhnyi

Мережею ширяться чутки, що колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний начебто запрошує військових у свою майбутню парламентську політичну силу. Однак в посла України у Британії різко відреагували на подібні чутки.

Про це заявила медіарадниця Валерія Залужного Оксана Тороп у коментарі NV.

Реклама

Читайте також:

Чи збирає Залужний команду для виборів

Оксана Тороп заявила, що позиція Залужного з приводу цієї ситуації чітка і незмінна, що б не писали різні джерела. За її словами, ЗМІ поширюють інформацію з посиланням на анонімні джерела, не перевіряючи її.

"І є підозра, що ця інформація, так само як і минула про нібито формування Залужним передвиборчого штабу в Лондоні — це ланки одного ланцюга, з одним і тим самим замовником. Хтось вирішив у ці непрості для країни часи погратися в політичні ігри", — сказала медіарадниця.

Вона додала, що Залужний вважає, що спочатку треба зберегти Україну, адже "триває війна і перед Україну величезні виклики".

Зазначимо, французький портал Intelligence Online 8 жовтня написав, що Залужний збирає потенційних членів парламенту.

"Одне джерело, знайоме зі списком потенційних членів парламенту, повідомило, що до нього входять кілька високопоставлених військових чиновників, і до них зверталися щодо можливого членства в парламенті, якщо Залужний стане наступником чинного президента Володимира Зеленського", — йдеться у публікації.

Крім того, видання писало, що крім Залужного, президентські амбіції нібито є у керівника ГУР Кирила Буданова.

Нагадаємо, раніше Залужний висловився про Курський наступ. За його словами, ця операція мала надто високу ціну.

Крім того, ексголовнокомандувач ЗСУ розкритикував уряд Британії через виступ Нетребко. Він назвав "зрадою" запрошення російської сопрано.