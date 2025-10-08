Залужный и выборы в Украине — собирает ли экс-главнокомандующий команду

Посол Украины в Британии Валерий Залужный. Фото: facebook/vzaluzhnyi

В сети ходят слухи, что бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный будто бы приглашает военных в свою будущую парламентскую политическую силу. Однако у посла Украины в Британии резко отреагировали на подобные слухи.

Об этом заявила медиарадница Валерия Залужного Оксана Тороп в комментарии NV.

Реклама

Читайте также:

Собирает ли Залужный команду для выборов

Оксана Тороп заявила, что позиция Залужного по поводу этой ситуации четкая и неизменная, что бы ни писали различные источники. По ее словам, СМИ распространяют информацию со ссылкой на анонимные источники, не проверяя ее.

"И есть подозрение, что эта информация, так же как и прошлая о якобы формировании Залужным предвыборного штаба в Лондоне — это звенья одной цепи, с одним и тем же заказчиком. Кто-то решил в эти непростые для страны времена поиграть в политические игры", — сказала медиарадница.

Она добавила, что Залужный считает, что сначала надо сохранить Украину, ведь "идет война и перед Украиной огромные вызовы".

Отметим, французский портал Intelligence Online 8 октября написал, что Залужный собирает потенциальных членов парламента.

"Один источник, знакомый со списком потенциальных членов парламента, сообщил, что в него входят несколько высокопоставленных военных чиновников, и к ним обращались относительно возможного членства в парламенте, если Залужный станет преемником действующего президента Владимира Зеленского", — говорится в публикации.

Кроме того, издание писало, что кроме Залужного, президентские амбиции якобы есть у руководителя ГУР Кирилла Буданова.

Напомним, ранее Залужный высказался о Курском наступлении. По его словам, эта операция имела слишком высокую цену.

Кроме того, экс-главнокомандующий ВСУ раскритиковал правительство Британии из-за выступления Нетребко. Он назвал "предательством" приглашение российской сопрано.