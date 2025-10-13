Кому доверяют украинцы — результаты опроса октября 2025 года

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

По результатам нового соцопроса, украинцы больше всего доверяют представителям сектора безопасности и обороны. Самые высокие показатели в рейтингах доверия имеют Валерий Залужный и Кирилл Буданов, которые сохраняют лидерские позиции среди граждан.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Социально-политические настроения украинцев. Октябрь 2025 года", проведенного компанией "Первая рейтинговая система" по заказу American Political Services, информирует "Дзеркало тижня".

Согласно результатам, самые высокие показатели доверия среди респондентов имеют бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный (63,8%) и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (57,6%).

В частности, опрос показал, что Кирилл Буданов получил самую высокую положительную оценку деятельности среди государственных деятелей — 64,7% респондентов одобрительно оценивают его работу на должности руководителя разведки.

На второй позиции — Валерий Залужный (59,4%), далее — глава СБУ Василий Малюк (55,6%).

Напомним, что недавно Валерий Залужный прокомментировал информацию о создании собственной политической силы.