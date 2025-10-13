Видео
Кому украинцы доверяют больше всего — результаты соцопросов

Кому украинцы доверяют больше всего — результаты соцопросов

Дата публикации 13 октября 2025 22:34
Кому доверяют украинцы — результаты опроса октября 2025 года
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

По результатам нового соцопроса, украинцы больше всего доверяют представителям сектора безопасности и обороны. Самые высокие показатели в рейтингах доверия имеют Валерий Залужный и Кирилл Буданов, которые сохраняют лидерские позиции среди граждан.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Социально-политические настроения украинцев. Октябрь 2025 года", проведенного компанией "Первая рейтинговая система" по заказу American Political Services, информирует "Дзеркало тижня".

Доверие украинцев к политикам и военным — результаты опроса

Согласно результатам, самые высокие показатели доверия среди респондентов имеют бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный (63,8%) и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (57,6%). 

В частности, опрос показал, что Кирилл Буданов получил самую высокую положительную оценку деятельности среди государственных деятелей — 64,7% респондентов одобрительно оценивают его работу на должности руководителя разведки.

На второй позиции — Валерий Залужный (59,4%), далее — глава СБУ Василий Малюк (55,6%).

Напомним, что недавно Валерий Залужный прокомментировал информацию о создании собственной политической силы.

украинцы Валерий Залужный политики Кирилл Буданов ГУР соцопрос
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
