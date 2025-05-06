Залужный, Буданов, Зеленский и Арестович — кому больше всего доверяют украинцы

Украинцы. Фото: УНИАН

У украинцев спросили, кому они больше всего доверяют из государственных деятелей. На первых местах оказались бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины и посол в Великобритании Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и Президент Владимир Зеленский.

Об этом говорится в результатах социологического исследования, проведенного компанией New Image Marketing Group в апреле.

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Опрос показал, что Залужному полностью доверяют 33% опрошенных украинцев, еще 37% — скорее доверяют.

Буданову выразили доверие 29% респондентов, а частично — 36%.

Зеленскому полностью доверяют 24% участников опроса, еще 34% — скорее доверяют.

Результаты опроса. Фото: dsnews.ua

Кто еще оказался в рейтинге

Среди тех, кому украинцы также выражают значительное доверие:

командир Первого корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко;

боксер Александр Усик;

директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

Наибольший уровень недоверия

В то же время самый высокий уровень недоверия украинцы выразили к Алексею Арестовичу. Согласно результатам опроса, 73% людей совсем не доверяют ему, еще 12% — скорее не доверяют.

Результаты опроса. Фото: dsnews.ua

Опрос проводился методом онлайн-анкетирования в период с 25 по 30 апреля 2025 года. Участие в нем приняли 1 200 респондентов.

Напомним, ВСУ и ГУР возглавляют перечень оборонных структур, которым больше всего доверяют украинцы. Также высокий авторитет сохраняют волонтерские организации.

Недавно блогер и политический эксперт Владимир Цыбулько оценил работу Буданова по уничтожению важных целей на территории России.