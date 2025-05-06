Залужний, Буданов, Зеленський та Арестович — кому найбільше довіряють українці

Українці. Фото: УНІАН

В українців запитали, кому вони найбільше довіряють з державних діячів. На перших місцях опинилися колишній головнокомандувач Збройних сил України та посол у Великій Британії Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов та Президент Володимир Зеленський.

Про це йдеться у результатах соціологічного дослідження, проведеного компанією New Image Marketing Group у квітні.

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Залужний, Буданов та Зеленський

Опитування показало, що Залужному повністю довіряють 33% опитаних українців, ще 37% — радше довіряють.

Буданову висловили довіру 29% респондентів, а частково — 36%.

Зеленському повністю довіряють 24% учасників опитування, ще 34% — швидше довіряють.

Результати опитування. Фото: dsnews.ua

Хто ще опинився в рейтингу

Серед тих, кому українці також висловлюють значну довіру:

командир Першого корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко;

боксер Олександр Усик;

директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Найбільший рівень недовіри

Водночас найвищий рівень недовіри українці висловили до Олексія Арестовича. Згідно з результатами опитування, 73% людей зовсім не довіряють йому, ще 12% — радше не довіряють.

Результати опитування. Фото: dsnews.ua

Опитування проводилося методом онлайн-анкетування в період з 25 по 30 квітня 2025 року. Участь у ньому взяли 1 200 респондентів.

Нагадаємо, ЗСУ та ГУР очолюють перелік оборонних структур, яким найбільше довіряють українці. Також високий авторитет зберігають волонтерські організації.

Нещодавно блогер та політичний експерт Володимир Цибулько оцінив роботу Буданова щодо знищення важливих цілей на території Росії.