Кому довіряють українці — результати опитування жовтня 2025 року

За результатами нового соцопитування, українці найбільше довіряють представникам сектору безпеки та оборони. Найвищі показники у рейтингах довіри мають Валерій Залужний і Кирило Буданов, які зберігають лідерські позиції серед громадян.

Про це свідчать дані опитування "Соціально-політичні настрої українців. Жовтень 2025 року", проведеного компанією "Перша рейтингова система" на замовлення American Political Services, інформує "Дзеркало тижня".

Згідно з результатами, найвищі показники довіри серед респондентів мають колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний (63,8%) та керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов (57,6%).

Зокрема, опитування показало, що Кирило Буданов отримав найвищу позитивну оцінку діяльності серед державних діячів — 64,7% респондентів схвально оцінюють його роботу на посаді керівника розвідки.

На другій позиції — Валерій Залужний (59,4%), далі — голова СБУ Василь Малюк (55,6%).

Нагадаємо, що нещодавно Валерій Залужний прокоментував інформацію про створення власної політичної сили.