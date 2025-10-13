Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кому українці довіряють найбільше — результати соцопитувань

Кому українці довіряють найбільше — результати соцопитувань

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 22:34
Кому довіряють українці — результати опитування жовтня 2025 року
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

За результатами нового соцопитування, українці найбільше довіряють представникам сектору безпеки та оборони. Найвищі показники у рейтингах довіри мають Валерій Залужний і Кирило Буданов, які зберігають лідерські позиції серед громадян.

Про це свідчать дані опитування "Соціально-політичні настрої українців. Жовтень 2025 року", проведеного компанією "Перша рейтингова система" на замовлення American Political Services, інформує "Дзеркало тижня".

Реклама
Читайте також:

Довіра українців до політиків та військових — результати опитування

Згідно з результатами, найвищі показники довіри серед респондентів мають колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний (63,8%) та керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов (57,6%). 

Зокрема, опитування показало, що Кирило Буданов отримав найвищу позитивну оцінку діяльності серед державних діячів — 64,7% респондентів схвально оцінюють його роботу на посаді керівника розвідки.

На другій позиції — Валерій Залужний (59,4%), далі — голова СБУ Василь Малюк (55,6%).

Нагадаємо, що нещодавно Валерій Залужний прокоментував інформацію про створення власної політичної сили.

українці Валерій Залужний політики Кирило Буданов ГУР соцопитування
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації