Головна Новини дня Залужний взяв участь у навчаннях TARASSIS-2025 у Великій Британії

Залужний взяв участь у навчаннях TARASSIS-2025 у Великій Британії

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 13:15
Україна вперше долучилася до навчань JEF TARASSIS-2025 — Валерій Залужний
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: @Zaluzhnui/t.me

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний повідомив, що на запрошення британського уряду взяв участь у Дні почесних гостей міжнародних військових навчань "TARASSIS-2025", організованих Об’єднаними експедиційними силами (JEF). Ці масштабні маневри проходять з 1 вересня по 17 жовтня у північних регіонах, що належать до зони відповідальності НАТО.

Про це Валерій Залужний повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Читайте також:

ЗСУ посилюють співпрацю через спільні військові навчання

Українські військові взяли участь у заходах у статусі спостерігачів, що стало практичним початком партнерства між Україною та JEF. Як наголосив посол, це відкриває новий етап у розширенні співпраці між Києвом і країнами-учасницями коаліції.

null
Військові навчання. Фото: @Zaluzhnui/t.me

"JEF розпочинають фазу набуття повних оперативних спроможностей. Це найбільший з моменту існування організації комплекс навчань, куди в рамках посиленого партнерства запрошені представники ЗСУ в якості спостерігачів", — пояснив Валерій Залужний.

Навчання "TARASSIS-2025" організовані як відповідь на російсько-білоруські маневри "Запад-2025". Їхня головна мета — підвищення рівня бойової готовності країн Північної Європи, зміцнення обороноздатності НАТО та координація дій союзників у разі загроз з боку противника.

За словами українського дипломата, участь Києва у цих навчаннях є чітким сигналом про стратегічну інтеграцію України в систему колективної безпеки Північної Європи. Це також демонструє довіру з боку партнерів та готовність залучати українську сторону до реалізації спільних оборонних завдань.

Нагадаємо, нещодавно соціологи провели опитування в українців та назвали, кому громадяни довіряють найбільше. У рейтингу був й Валерій Залужний. 

Своєю чергою Валерій Залужний прокоментував, чи буде він балотуватися на вибори в Україні.

ЗСУ військові навчання навчання Валерій Залужний Велика Британія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
