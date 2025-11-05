Видео
Главная Новости дня Историческое событие — Украина получила новый статус в JEF

Историческое событие — Украина получила новый статус в JEF

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 17:20
обновлено: 17:20
Украина присоединилась к оборонному альянсу JEF - что изменится
Оборонный альянс JEF. Фото: Денис Шмыгаль/Телеграм

Украина официально присоединилась к Объединенным экспедиционным силам (JEF) в статусе "Расширенного партнера", заявил министр обороны Денис Шмыгаль. Это первый случай в истории альянса, когда государство, не являющееся членом JEF, получает такой уровень сотрудничества — важный шаг в укреплении международного оборонного взаимодействия.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в официальном Telegram-канале в среду, 5 ноября.

Читайте также:

Украина присоединилась к оборонному альянсу JEF

Министры обороны стран-участниц Объединенных экспедиционных сил подписали меморандум о "Расширенном партнерстве" с Украиной. Документ предусматривает участие ВСУ в совместных учениях и углубление оборонной кооперации с государствами Северной Европы. Впервые такой статус получила страна, не входящая в состав JEF.

Історична подія — Україна отримала новий статус у JEF - фото 1
Заголовок

"Благодаря инициативе Президента Владимира Зеленского Украина впервые представлена на заседании министров обороны стран-членов JEF — исторический момент", — отметил Шмыгаль.

JEF объединяет десять государств, среди которых Великобритания, Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Исландия и Нидерланды. Украина планирует обмен опытом в сферах ПВО, дронов, киберзащиты и борьбы с гибридными угрозами, а также совместные учения для достижения полной совместимости. Киев также ожидает расширения доступа к европейским оборонным технологиям и производствам.

"Благодарен Норвегии за организацию сегодняшней встречи, Великобритании — за постоянное лидерство, а также всем участникам заседания JEF — за устойчивую поддержку и путь к общей цели. Вместе мы сможем сдержать агрессию, защитить наших людей и обеспечить мирную, стабильную Европу для будущих поколений", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, что Министерство обороны Украины подписало сразу несколько десятков контрактов с партнерами по "датской модели".

Ранее мы также информировали, что Украина и Хорватия договорились об углублении оборонно-промышленного сотрудничества.

Владимир Зеленский Денис Шмыгаль ВСУ Европа Альянс
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
