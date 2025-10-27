Видео
Оборонно-промышленный союз — Украина и Хорватия подписали Письмо

Оборонно-промышленный союз — Украина и Хорватия подписали Письмо

Дата публикации 27 октября 2025 23:09
обновлено: 23:09
Украина и Хорватия усиливают оборонное сотрудничество - Шмыгаль
Денис Шмыгаль и Иван Анушич. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Украина и Хорватия сделали очередной шаг в укреплении совместных оборонных возможностей. Министр обороны Денис Шмыгаль и вице-премьер-министр — министр обороны Хорватии Иван Анушич подписали Письмо о намерениях по углублению оборонно-промышленного сотрудничества.

Об этом Шмыгаль написал в Telegram в понедельник, 27 октября.

Украина и Хорватия усиливают оборонное сотрудничество

Как сообщил Шмыгаль, стороны договорились создать совместные производственные цепи и развивать кооперацию между оборонными отраслями двух стран. Также готовится проведение совместного индустриального форума производителей, который запланирован на начало следующего года.

Министр обороны поблагодарил Хорватию за 13 пакетов военной помощи на сумму более 200 миллионов евро. По его словам, в ближайшее время Украина ожидает 14-й пакет помощи, а до конца года — еще и 15-й.

Во время встречи стороны обсудили участие Хорватии в механизме SAFE, а также возможность ее присоединения к инициативе PURL. Особое внимание уделили роли Хорватии в работе Коалиции по разминированию — страна активно делится собственным опытом, ведь ее компания DOK-ING уже передала Украине 69 машин для разминирования и начала производство запчастей в нашем государстве.

Кроме того, речь шла о потенциале совместного производства FPV-дронов, к которому Хорватия проявляет заинтересованность.

"Благодарен господину Ивану Анушичу за решительную поддержку Украины и всему хорватскому народу. Чувствуем дружескую поддержку на всех уровнях. Вместе защитим Европу", — подытожил Денис Шмыгаль.

Шмыгаль на встрече с представителями Хорватии. Фото: Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль и Иван Анушич. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьер-министром и министром обороны Хорватии Иваном Анушичем. Во время разговора он выразил благодарность хорватскому правительству и народу за постоянную поддержку Украины и за каждый пакет военной помощи.

До этого Владимир Зеленский в понедельник, 27 октября, провел встречу с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной. В частности, стороны обсудили давление на Россию.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
