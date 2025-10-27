Відео
Оборонно-промислова співпраця — Україна й Хорватія підписали Лист

Оборонно-промислова співпраця — Україна й Хорватія підписали Лист

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 23:09
Оновлено: 23:09
Україна та Хорватія посилюють оборонну співпрацю - Шмигаль
Денис Шмигаль та Іван Анушич. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Україна та Хорватія зробили черговий крок у зміцненні спільних оборонних спроможностей. Міністр оборони Денис Шмигаль та віцепрем’єр-міністр — міністр оборони Хорватії Іван Анушич підписали Лист про наміри щодо поглиблення оборонно-промислової співпраці.

Про це Шмигаль написав у Telegram у понеділок, 27 жовтня.

Україна та Хорватія посилюють оборонну співпрацю

Як повідомив Шмигаль, сторони домовилися створити спільні виробничі ланцюги та розвивати кооперацію між оборонними галузями двох країн. Також готується проведення спільного індустріального форуму виробників, який заплановано на початок наступного року.

Міністр оборони подякував Хорватії за 13 пакетів військової допомоги на суму понад 200 мільйонів євро. За його словами, найближчим часом Україна очікує на 14-й пакет допомоги, а до кінця року — ще й 15-й.

Під час зустрічі сторони обговорили участь Хорватії у механізмі SAFE, а також можливість її долучення до ініціативи PURL. Окрему увагу приділили ролі Хорватії у роботі Коаліції з розмінування — країна активно ділиться власним досвідом, адже її компанія DOK-ING вже передала Україні 69 машин для розмінування та розпочала виробництво запчастин у нашій державі.

Крім того, йшлося про потенціал спільного виробництва FPV-дронів, до якого Хорватія виявляє зацікавленість.

"Вдячний пану Івану Анушичу за рішучу підтримку України та всьому хорватському народові. Відчуваємо дружню підтримку на всіх рівнях. Разом захистимо Європу", — підсумував Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль та Іван Анушич
Шмигаль на зустрічі із представниками Хорватії. Фото: Денис Шмигаль
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єр-міністром та міністром оборони Хорватії Іваном Анушичем. Під час розмови він висловив вдячність хорватському уряду та народу за постійну підтримку України та за кожен пакет військової допомоги.

До цього Володимир Зеленський у понеділок, 27 жовтня, провів зустріч із міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною. Зокрема, сторони обговорили тиск на Росію.

Денис Шмигаль Міноборони військова допомога Хорватія війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
