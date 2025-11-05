Україна приєдналася до оборонного альянсу JEF — що зміниться

Оборонний альянс JEF. Фото: Денис Шмигаль/Telegram

Україна офіційно приєдналася до Об’єднаних експедиційних сил (JEF) у статусі "Розширеного партнера", заявив міністр оборони Денис Шмигаль. Це перший випадок в історії альянсу, коли держава, що не є членом JEF, отримує такий рівень співпраці — важливий крок у зміцненні міжнародної оборонної взаємодії.

Про це Денис Шмигаль повідомив в офіційному Telegram-каналі у середу, 5 листопада.

Україна приєдналася до оборонного альянсу JEF

Міністри оборони країн-учасниць Об’єднаних експедиційних сил підписали меморандум про "Розширене партнерство" з Україною. Документ передбачає участь ЗСУ у спільних навчаннях та поглиблення оборонної кооперації з державами Північної Європи. Вперше такий статус отримала країна, що не входить до складу JEF.

"Завдяки ініціативі Президента Володимира Зеленського Україна вперше представлена на засіданні міністрів оборони країн-членів JEF – історична мить", — зазначив Шмигаль.

JEF об’єднує десять держав, серед яких Велика Британія, Данія, Фінляндія, Норвегія, Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія та Нідерланди. Україна планує обмін досвідом у сферах ППО, дронів, кіберзахисту й боротьби з гібридними загрозами, а також спільні навчання для досягнення повної взаємосумісності. Київ також очікує розширення доступу до європейських оборонних технологій і виробництв.

"Вдячний Норвегії за організацію сьогоднішньої зустрічі, Великій Британії – за постійне лідерство, а також всім учасникам засідання JEF – за стійку підтримку та шлях до спільної мети. Разом ми зможемо стримати агресію, захистити наших людей і забезпечити мирну, стабільну Європу для майбутніх поколінь", — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України підписало одразу кілька десятків контрактів із партнерами за "данською моделлю".

Раніше ми також інформували, що Україна та Хорватія домовилися про поглиблення оборонно-промислової співпраці.