Головна Новини дня

Дата публікації: 26 березня 2026 13:11
Зеленський заявив про готовність України вступити до JEF
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Україна розраховує використати новий формат взаємодії з JEF, як інструмент реальної оборонної координації. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що держава готова посилювати це об'єднання власним бойовим досвідом і прагне перейти від партнерства до повноцінної участі.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на зверненні до Саміту лідерів JEF у Гельсінкі, передає Новини.LIVE.

Україна хоче зміцнювати JEF своїм бойовим досвідом

Володимир Зеленський подякував за статус розширеного партнера, який відкрив для України додаткові можливості співпраці з країнами цього формату. Він наголосив, що такий рівень взаємодії вже дозволяє говорити не лише про політичну підтримку, а й про практичні кроки, які можуть зміцнити спільну безпеку.

Як один із прикладів глава держави навів навчання TARASSIS. За словами Зеленського, Україна готова рухатися далі, долучаючи до спільної роботи власні спроможності та досвід, накопичений у війні.

"Ми готові рухатися вперед, залучаючи наш досвід і наші можливості, щоб зробити спільноту JEF іще сильнішою. І наша мета проста й чітка – Україна готова стати повноправним членом JEF", — заявив Зеленський.

JEF — це Об'єднані експедиційні сили, багатонаціональне оборонне об'єднання під проводом Великої Британії, до якого входять десять держав Північної Європи.

До складу JEF входять Велика Британія, Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія та Швеція.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, у межах спільних рішень країн JEF Україну запросили до формату enhanced partnership, тобто розширеного партнерства. Торік у жовтні посол України у Великій Британії Валерій Залужний відвідав TARASSIS у Великій Британії, які проводять для підвищення готовності країн реагувати на атаки.

Також Володимир Зеленський, як зазначали Новини.LIVE, пояснив, чому навіть мінімальне послаблення санкцій допомагає Росії воювати проти України далі. Він акцентував, що найбільшою мотивацією воювати для росіян залишаються гроші за підписання контракту.

Володимир Зеленський співпраця JEF
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
