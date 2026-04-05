Кущ заявив, що виплату пенсій не припинять навіть без траншів ЄС

Кущ заявив, що виплату пенсій не припинять навіть без траншів ЄС

Дата публікації: 5 квітня 2026 15:04
Фінансовий аналітик Олексій Кущ. Фото: кадр з відео

Україна не відмовиться від виплати пенсій, навіть якщо затримуватимуться транші допомоги від Європейського Союзу. Державі буде легше надрукувати додаткові купюри, аніж створити ще більший економічний колапс.

Про це ексклюзивно в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" розповів фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Чому пенсії в Україні не перестануть виплачувати

"Невиплата пенсій, на мій погляд, вона неможлива. Не тому, що такі в уряді сидять люди, які переймаються за пенсіонерів, гуманісти чи люди з високою емпатією. А тому що це буде економічно самовбивчим кроком. Тому що тоді ми повністю вирізаємо з внутрішнього платоспроможного попиту ці ресурси, які пенсіонери витрачають", — пояснив Кущ.

Він додав, що це стосується і сегменту внутрішнього валового продукту. В такому випадку невиплата пенсій призведе до ще гірших наслідків.

"Простими словами, гроші на пенсії вигідніше буде надрукувати, аніж просто не виплачувати. Тобто друк грошей призведе до інфляції, але це хоча б врятує на певний час економіку. А невиплата соціальних транспортів, вона призведе до економічного колапсу", — зазначив аналітик.

Кущ наголосив, що при найгіршому сценарії гроші на пенсії будуть просто друкувати. Водночас, це буде мати відповідні наслідки.

"Взагалі треба готуватись: колись магазин був "все по 10", а зараз буде "все по 100". Яйця по 100, гречка по 100, паливо на заправках по 100", — додав фінансовий аналітик.

Як повідомляли Новини.LIVE, Олексій Кущ також прокоментував ситуацію на Близькому Сході. Він зазначив, що найближчим часом цей регіон стане місцем розгортання приватних військових компаній.

Крім того, фінансовий аналітик додав, що в України, на його думку, надто багато власних проблем. Олексій Кущ порадив не шукати "нові фактори геополітичного ризику", коментуючи ситуацію на Близькому Сході.

Реклама

