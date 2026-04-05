Кущ заявив, що виплату пенсій не припинять навіть без траншів ЄС

Фінансовий аналітик Олексій Кущ. Фото: кадр з відео

Україна не відмовиться від виплати пенсій, навіть якщо затримуватимуться транші допомоги від Європейського Союзу. Державі буде легше надрукувати додаткові купюри, аніж створити ще більший економічний колапс.

Про це ексклюзивно в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" розповів фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Чому пенсії в Україні не перестануть виплачувати

"Невиплата пенсій, на мій погляд, вона неможлива. Не тому, що такі в уряді сидять люди, які переймаються за пенсіонерів, гуманісти чи люди з високою емпатією. А тому що це буде економічно самовбивчим кроком. Тому що тоді ми повністю вирізаємо з внутрішнього платоспроможного попиту ці ресурси, які пенсіонери витрачають", — пояснив Кущ.

Він додав, що це стосується і сегменту внутрішнього валового продукту. В такому випадку невиплата пенсій призведе до ще гірших наслідків.

"Простими словами, гроші на пенсії вигідніше буде надрукувати, аніж просто не виплачувати. Тобто друк грошей призведе до інфляції, але це хоча б врятує на певний час економіку. А невиплата соціальних транспортів, вона призведе до економічного колапсу", — зазначив аналітик.

Кущ наголосив, що при найгіршому сценарії гроші на пенсії будуть просто друкувати. Водночас, це буде мати відповідні наслідки.

"Взагалі треба готуватись: колись магазин був "все по 10", а зараз буде "все по 100". Яйця по 100, гречка по 100, паливо на заправках по 100", — додав фінансовий аналітик.

