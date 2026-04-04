Кущ заявив, що Близький Схід стане "золотим дном" для ПВК

Олексій Кущ. Фото: скриншот

Найближчим часом Близький Схід стане місцем розгортання приватних військових компаній. Арабські монархії з колосальними фінансовими ресурсами потребують безпеки, але вони нездатні вести бойові дії.

Про це ексклюзивно в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" розповів фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Кущ про перспективи для ПВК на Близькому Сході

"З точки зору розгортання в майбутньому якихось приватних військових компаній, то Близький Схід буде в найближчій перспективі "золотим дном", — зазначив аналітик.

Як пояснив Кущ, система безпеки, яка була встановлена раніше, зараз руйнується. США, за його словами, поступово виходять з регіону, а арабські монархії не здатні себе захищати.

Він навів приклад Саудівської Аравії, яка входить у топ країн з найвищими військовими витратами на перезброєння, має найсучаснішу техніку військову, літаки та ракети. Однак "на землі" країна зазнала суттєвих поразок в Північному Ємені.

"Вони потребують безпеки і в них дуже багато грошей. Тому в найближчій перспективі Близький Схід — це місце розгортання приватних військових компаній. В тому числі і в контексті розповсюдження дронів, і приватних військових компаній "на землі", — зазначив аналітик.

Кущ також зауважив, що українці зможуть на цьому заробляти. Водночас існує ризик в тому, що гроші будуть йти у кишені приватних військових компаній, а не в державний бюджет.

