Головна Новини дня Після війни 60% економічно активного населення становитимуть жінки, — Кущ

Після війни 60% економічно активного населення становитимуть жінки, — Кущ

Дата публікації: 28 березня 2026 00:41
Після війни 60% економічно активного населення становитимуть жінки, — Кущ
Олексій Кущ. Фото: кадр із відео

Фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що в Україні після в війни буде суттєвий дисбаланс в бік жіночого населення. Зокрема, 60% економічно активного населення складатимуть саме жінки. 

Про це експерт сказав в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Що буде з населенням України після війни

За словами Куща, у політичних колах вже є неофіційні дані про те, що в країні лише 12 млн активних виборців. Якщо ж взяти дітей, тоді виходить приблизно 20 млн населення.

Водночас аналітик зазначив, що притримується іншої позиції. За його підрахунками, в перші роки повномасштабної війни в Україні дійсно населення скоротилося, оскільки частина людей виїхала за кордон, частина опинилася на окупованих територіях.

Проте, все ж таки, каже він, в Україні залишалося близько 27-28 млн людей. Кущ додав, що після війни очікує, що населення України становитиме 25 млн осіб, а більшість економічно активного населення — це будуть жінки.

Читайте також:

"І я прогнозував, що після війни буде десь 25 мільйонів, з них буде те, що ви казали, 10 мільйонів пенсіонерів, тому що їх кількість, до речі, вона суттєво не змінюється вже протягом багатьох років. Приблизно буде 5-6 мільйонів дітей, ну і решта 7-8 мільйонів — це економічно активне населення. Причому у нас буде досить суттєвий дисбаланс в бік жіночого населення, якщо ми беремо саме економічно активне. Я так, по моїм оцінкам, десь серед економічно активного населення, десь жінки будуть складати 60%, а чоловіки десь 40%", — резюмував фінансовий аналітик.

Як повідомляло Новини.LIVE, за словами Елли Лібанової, директорки Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, повномасштабна війна різко погіршила демографічну ситуації в Україні. Країну в основному покинули молоді жінки з дітьми, через що старіння населення прискорилося, а дефіцит робочої сили вже відчувають роботодавці.

Також експрем'єр-міністр України Анатолій Кінах теж розповів нещодавно, наскільки сильно погіршилась демографія в Україні.

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
