После войны 60% экономически активного населения будут составлять женщины, - Кущ

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня После войны 60% экономически активного населения — это будут женщины, — Кущ

Ua ru
Дата публикации 28 марта 2026 00:41
Алексей Кущ. Фото: кадр из видео

Финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что в Украине после войны будет существенный дисбаланс в сторону женского населения. В частности, 60% экономически активного населения будут составлять именно женщины.

Об этом эксперт сказал в интервью для Новини.LIVE.

Что будет с населением Украины после войны

По словам Куща, в политических кругах уже есть неофициальные данные о том, что в стране всего 12 млн активных избирателей. Если же взять детей, тогда получается примерно 20 млн населения.

В то же время аналитик отметил, что придерживается другой позиции. По его подсчетам, в первые годы полномасштабной войны в Украине действительно население сократилось, поскольку часть людей выехала за границу, часть оказалась на оккупированных территориях.

Однако, все же, говорит он, в Украине оставалось около 27-28 млн человек. Кущ добавил, что после войны ожидает, что население Украины составит 25 млн человек, а большинство экономически активного населения — это будут женщины.

"И я прогнозировал, что после войны будет где-то 25 миллионов, из них будет то, что вы говорили, 10 миллионов пенсионеров, потому что их количество, кстати, оно существенно не меняется уже в течение многих лет. Примерно будет 5-6 миллионов детей, ну и остальные 7-8 миллионов — это экономически активное население. Причем у нас будет достаточно существенный дисбаланс в сторону женского населения, если мы берем именно экономически активное. Я так, по моим оценкам, где-то среди экономически активного населения, где-то женщины будут составлять 60%, а мужчины где-то 40%", — резюмировал финансовый аналитик.

Как сообщало Новини.LIVE, по словам Эллы Либановой, директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины, полномасштабная война резко ухудшила демографическую ситуации в Украине. Страну в основном покинули молодые женщины с детьми, из-за чего старение населения ускорилось, а дефицит рабочей силы уже испытывают работодатели.

Также экс-премьер-министр Украины Анатолий Кинах тоже рассказал недавно, насколько сильно ухудшилась демография в Украине.

женщины население демография
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации