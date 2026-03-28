После войны 60% экономически активного населения будут составлять женщины, - Кущ

Финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что в Украине после войны будет существенный дисбаланс в сторону женского населения. В частности, 60% экономически активного населения будут составлять именно женщины.

Об этом эксперт сказал в интервью для Новини.LIVE.

Что будет с населением Украины после войны

По словам Куща, в политических кругах уже есть неофициальные данные о том, что в стране всего 12 млн активных избирателей. Если же взять детей, тогда получается примерно 20 млн населения.

В то же время аналитик отметил, что придерживается другой позиции. По его подсчетам, в первые годы полномасштабной войны в Украине действительно население сократилось, поскольку часть людей выехала за границу, часть оказалась на оккупированных территориях.

Однако, все же, говорит он, в Украине оставалось около 27-28 млн человек. Кущ добавил, что после войны ожидает, что население Украины составит 25 млн человек, а большинство экономически активного населения — это будут женщины.

"И я прогнозировал, что после войны будет где-то 25 миллионов, из них будет то, что вы говорили, 10 миллионов пенсионеров, потому что их количество, кстати, оно существенно не меняется уже в течение многих лет. Примерно будет 5-6 миллионов детей, ну и остальные 7-8 миллионов — это экономически активное население. Причем у нас будет достаточно существенный дисбаланс в сторону женского населения, если мы берем именно экономически активное. Я так, по моим оценкам, где-то среди экономически активного населения, где-то женщины будут составлять 60%, а мужчины где-то 40%", — резюмировал финансовый аналитик.

Как сообщало Новини.LIVE, по словам Эллы Либановой, директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины, полномасштабная война резко ухудшила демографическую ситуации в Украине. Страну в основном покинули молодые женщины с детьми, из-за чего старение населения ускорилось, а дефицит рабочей силы уже испытывают работодатели.

