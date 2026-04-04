Кущ заявил, что Ближний Восток станет "золотым дном" для ЧВК

Алексей Кущ. Фото: скриншот

В ближайшее время Ближний Восток станет местом развертывания частных военных компаний. Арабские монархии с колоссальными финансовыми ресурсами нуждаются в безопасности, но они неспособны вести боевые действия.

Об этом эксклюзивно в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі" рассказал финансовый аналитик Алексей Кущ.

Кущ о перспективах для ЧВК на Ближнем Востоке

"С точки зрения развертывания в будущем каких-то частных военных компаний, то Ближний Восток будет в ближайшей перспективе "золотым дном", — отметил аналитик.

Как пояснил Кущ, система безопасности, которая была установлена ранее, сейчас разрушается. США, по его словам, постепенно выходят из региона, а арабские монархии не способны себя защищать.

Он привел пример Саудовской Аравии, которая входит в топ стран с самыми высокими военными расходами на перевооружение, имеет самую современную технику военную, самолеты и ракеты. Однако "на земле" страна потерпела существенные поражения в Северном Йемене.

"Они нуждаются в безопасности и у них очень много денег. Поэтому в ближайшей перспективе Ближний Восток — это место развертывания частных военных компаний. В том числе и в контексте распространения дронов, и частных военных компаний "на земле", — отметил аналитик.

Кущ также отметил, что украинцы смогут на этом зарабатывать. В то же время существует риск в том, что деньги будут идти в карманы частных военных компаний, а не в государственный бюджет.

