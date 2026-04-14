Контроль над світовою логістикою: Зеленський пропонує потужний союз

Візит Зеленського до палат Парламенту в Лондоні. Фото: Jonathan Brady/Pool via REUTERS REFILE

Геополітична гра набуває нових масштабів: Україна пропонує створити військово-політичний союз від Арктики до Близького Сходу. Об'єднання потенціалів Британії, Норвегії, Туреччини та України здатне не лише перевершити поточні можливості Росії, а й запропонувати світу нову і кращу архітектуру логістичної та воєнної безпеки. Крім того, це може значно підсилити Україну перед переговорами зі США.

Новини.LIVE пояснить, яку ідею пропонує Президент України Володимир Зеленський.

Зеленський придумав, як стримати Китай та Росію

Українська дипломатія зробила потужний крок, який виходить далеко за межі традиційних закликів про допомогу. Після низки консультацій з лідерами Великої Британії та Туреччини Президент Володимир Зеленський запропонував амбітний концепт: створення військово-політичного союзу за участю Великої Британії, Норвегії, Туреччини та України.

Ця ініціатива докорінно змінює правила гри, адже Україна пропонує глобальним гравцям фактично готове безпекове рішення, економічний та оборонний потенціал якого значно перевершує теперішні можливості Росії.

Чому Зеленський розглядає саме ці три країни

Склад потенційного альянсу не є випадковим. Усі чотири країни є потужними військовими гравцями, які поки що не скуті жорсткими бюрократичними рамками Європейського Союзу. Це дає можливість проявляти необхідну гнучкість в ухваленні рішень.

Кожен учасник додає свої унікальні активи. Британія має потужний ядерний арсенал, глобальний фінансовий центр, розвідувальні можливості.

Норвегія контролює Арктику та має колосальні ресурси, а також кілька найбільших суверенних фондів у світі й високотехнологічний ВПК.

Туреччина має контроль над протоками Босфор і Дарданелли, вплив на Близькому Сході та в Африці, а також боєздатну армію.

Україна ж тим часом активно розвиває сучасні технології у сфері БпЛА та РЕБ, володіє найбільш загартованою армією Європи, яка здобула реальний досвід у бою та слугує стратегічним буфером проти російської експансії.

Які сфери контролю охопить потенційний союз

Важливо розуміти, що цей союз передбачає не лише спільне виробництво зброї, а насамперед контроль над світовими логістичними артеріями. Географічно вісь простягатиметься від арктичного Шпіцбергена до Близького Сходу.

Вона перетинатиме китайський "Шовковий шлях" і блокуватиме російсько-іранський транспортний коридор "Північ – Південь". Завдяки такому розташуванню новий блок зможе пропонувати преміальні послуги із захисту торгових шляхів країнам ЄС, монархіям Перської затоки, Центральній Азії та Індії.

Що думають союзники України щодо пропозиції нового альянсу

Вже на етапі обговорення ця ініціатива викликала неоднозначну реакцію Вашингтона, Пекіна, Парижа та Берліна. Інші країни розуміють, що в нових умовах уже виник новий гравець, здатний перекроїти мапу впливу в Євразії.

Ця пропозиція отримує дедалі більше уваги і стає актуальною на тлі останніх подій на Близькому Сході, де США оголосили про можливу блокаду Ормузької протоки для тиску на Іран та послаблення Китаю. Такий прецедент загрожує тим, що у світі можуть статися інші випадки блокад важливих проток та каналів, якими здійснюють доставки вантажів. Тому у світі, де старі безпекові гарантії більше не працюють, ініціатива Києва пропонує надійну альтернативу.

Завдяки цій пропозиції Україна радикально посилює свою позицію напередодні переговорів із новою адміністрацією США. Київ сідає за стіл не як жертва, а як архітектор нової трансконтинентальної системи безпеки. Тепер головне завдання української влади — не перетворити цю стратегічну концепцію на черговий піар-привід, а зробити її довгостроковою державною доктриною.

Україна може запропонувати США привабливі умови для участі в союзі

Головним здобутком цієї ініціативи є радикальна зміна переговорної позиції України, особливо напередодні контактів із новою архітектурою влади США.

Замість того, щоб приходити на переговори з американськими спецпредставниками у статусі жертви з простягнутою рукою, Україна може сісти за стіл як один із засновників трансконтинентального безпекового синдикату.

А окрім того, ЗСУ напрацьовують і збільшують успішні повітряні атаки вглиб російської території, які демонструють реальну спроможність Києва завдавати стратегічної шкоди Росії.

Тому пропозиція нового союзу дає Україні дуже потужні "козирі". Київ фактично пропонує Вашингтону не воювати за ЗСУ, а увійти в нову структуру, яка гарантуватиме стабільність і мир в східній півкулі.

Якщо Києву вдасться інституціоналізувати цей проєкт та залучити до нього хоча б частину заявлених партнерів, це стане не просто дипломатичною перемогою, а остаточним закріпленням України як незамінного архітектора глобальної безпеки у XXI столітті.

Як зазначали раніше Новини.LIVE, партнери України дуже зацікавлені у напрацюваннях в сфері зброї, протидії атакам на морі й дронів. Зокрема секретар РНБО Рустем Умєров доповів Володимиру Зеленському про результати роботи української експертної групи на Близькому Сході і заявив про позитивні відгуки.

Окремо Володимир Зеленський заявляв, що деякі країни Близького Сходу погодилися надавати Україні енергоресурси в обмін на передачу досвіду від військових. Таку домовленість укладено з трьома країнами, ще інші на етапі переговорів.

Разом з тим у понеділок, 13 квітня, Володимир Зеленський привітав усіх причетних із Днем зброя України. Відеопривітання він записав на одному з концернів ВПК та пояснив, як вдалося зміцнити та вдосконалити виробництво вітчизняної зброї і які напрацювання тривають.