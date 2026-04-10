Досвід в обмін на нафту: Україна готує угоди з трьома країнами
Дата публікації: 10 квітня 2026 09:49
Українські оборонні компанії допомагатимуть захищати об'єкти в інших країнах у рамках нових десятирічних угод. За словами Володимира Зеленського, наразі тривають переговори з Оманом, Кувейтом та Бахрейном, результатом яких стане гарантована енергетична стабільність України та посилення захисту неба від російського терору.
