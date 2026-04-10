Опыт в обмен на нефть: Украина готовит соглашения с тремя странами
Ua ru
Дата публикации 10 апреля 2026 09:49
Срочная новость
Украинские оборонные компании будут помогать защищать объекты в других странах в рамках новых десятилетних соглашений. По словам Владимира Зеленского, сейчас продолжаются переговоры с Оманом, Кувейтом и Бахрейном, результатом которых станет гарантированная энергетическая стабильность Украины и усиление защиты неба от российского террора.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама