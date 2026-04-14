Контроль над мировой логистикой: Зеленский предлагает мощный союз

Визит Зеленского в палаты Парламента в Лондоне. Фото: Jonathan Brady/Pool via REUTERS REFILE

Геополитическая игра приобретает новые масштабы: Украина предлагает создать военно-политический союз от Арктики до Ближнего Востока. Объединение потенциалов Британии, Норвегии, Турции и Украины способно не только превзойти текущие возможности России, но и предложить миру новую и лучшую архитектуру логистической и военной безопасности. Кроме того, это может значительно усилить Украину перед переговорами с США.

Новини.LIVE объяснит, какую идею предлагает Президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский придумал, как сдержать Китай и Россию

Украинская дипломатия сделала мощный шаг, который выходит далеко за пределы традиционных призывов о помощи. После ряда консультаций с лидерами Великобритании и Турции Президент Владимир Зеленский предложил амбициозный концепт: создание военно-политического союза с участием Великобритании, Норвегии, Турции и Украины.

Эта инициатива в корне меняет правила игры, ведь Украина предлагает глобальным игрокам фактически готовое решение по безопасности, экономический и оборонный потенциал которого значительно превосходит нынешние возможности России.

Почему Зеленский рассматривает именно эти три страны

Состав потенциального альянса не является случайным. Все четыре страны являются мощными военными игроками, которые пока не скованы жесткими бюрократическими рамками Европейского Союза. Это дает возможность проявлять необходимую гибкость в принятии решений.

Читайте также:

Каждый участник добавляет свои уникальные активы. Британия имеет мощный ядерный арсенал, глобальный финансовый центр, разведывательные возможности.

Норвегия контролирует Арктику и имеет колоссальные ресурсы, а также несколько крупнейших суверенных фондов в мире и высокотехнологичный ВПК.

Турция имеет контроль над проливами Босфор и Дарданеллы, влияние на Ближнем Востоке и в Африке, а также боеспособную армию.

Украина же тем временем активно развивает современные технологии в сфере БпЛА и РЭБ, обладает наиболее закаленной армией Европы, которая получила реальный опыт в бою и служит стратегическим буфером против российской экспансии.

Какие сферы контроля охватит потенциальный союз

Важно понимать, что этот союз предполагает не только совместное производство оружия, а прежде всегоконтроль над мировыми логистическими артериями. Географически ось будет простираться от арктического Шпицбергена до Ближнего Востока.

Она будет пересекать китайский "Шелковый путь" и блокировать российско-иранский транспортный коридор "Север — Юг". Благодаря такому расположению новый блок сможет предлагать премиальные услуги по защите торговых путей странам ЕС, монархиям Персидского залива, Центральной Азии и Индии.

Что думают союзники Украины относительно предложения нового альянса

Уже на этапе обсуждения эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию Вашингтона, Пекина, Парижа и Берлина. Другие страны понимают, что в новых условиях уже возник новый игрок, способный перекроить карту влияния в Евразии.

Это предложение получает все больше внимания и становится актуальным на фоне последних событий на Ближнем Востоке, где США объявили о возможной блокаде Ормузского пролива для давления на Иран и ослабления Китая. Такой прецедент грозит тем, что в мире могут произойти другие случаи блокад важных проливов и каналов, по которым осуществляют доставки грузов. Поэтому в мире, где старые гарантии безопасности больше не работают, инициатива Киева предлагает надежную альтернативу.

Благодаря этому предложению Украина радикально усиливает свою позицию накануне переговоров с новой администрацией США. Киев садится за стол не как жертва, а как архитектор новой трансконтинентальной системы безопасности. Теперь главная задача украинской власти - не превратить эту стратегическую концепцию в очередной пиар-повод, а сделать ее долгосрочной государственной доктриной.

Украина может предложить США привлекательные условия для участия в союзе

Главным достижением этой инициативы является радикальное изменение переговорной позиции Украины, особенно накануне контактов с новой архитектурой власти США.

Вместо того, чтобы приходить на переговоры с американскими спецпредставителями в статусе жертвы с протянутой рукой, Украина может сесть за стол как один из основателей трансконтинентального безопасностного синдиката.

А кроме того, ВСУ нарабатывают и увеличивают успешные воздушные атаки вглубь российской территории, которые демонстрируют реальную способность Киева наносить стратегический ущерб России.

Поэтому предложение нового союза дает Украине очень мощные "козыри". Киев фактически предлагает Вашингтону не воевать за ВСУ, а войти в новую структуру, которая будет гарантировать стабильность и мир в восточном полушарии.

Если Киеву удастся институционализировать этот проект и привлечь к нему хотя бы часть заявленных партнеров, это станет не просто дипломатической победой, а окончательным закреплением Украины как незаменимого архитектора глобальной безопасности в XXI веке.

Как отмечали ранее Новини.LIVE, партнеры Украины очень заинтересованы в наработках в сфере оружия, противодействия атакам на море и дронов. В частности секретарь СНБО Рустем Умеров доложил Владимиру Зеленскому о результатах работы украинской экспертной группы на Ближнем Востоке и заявил о положительных отзывах.

Отдельно Владимир Зеленский заявлял, что некоторые страны Ближнего Востока согласились предоставлять Украине энергоресурсы в обмен на передачу опыта от военных. Такая договоренность заключена с тремя странами, еще другие на этапе переговоров.

Вместе с тем в понедельник, 13 апреля, Владимир Зеленский поздравил всех причастных с Днем оружия Украины. Видеопоздравление он записал на одном из концернов ВПК и объяснил, как удалось укрепить и усовершенствовать производство отечественного оружия и какие наработки продолжаются.