Умєров доповів Зеленському про результати роботи на Близькому Сході

Умєров доповів Зеленському про результати роботи на Близькому Сході

Дата публікації: 13 квітня 2026 12:45
Умєров доповів Зеленському про результати роботи на Близькому Сході
Володимир Зеленський та Рустем Умєров. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова. Вони обговорили розширення безпекової співпраці України з країнами Близького Сходу та інших регіонів

Про це президент повідомив у понеділок, 13 квітня, передає Новини.LIVE.

Зеленський зустрівся з Умєровим

За словами глави держави, результати першого етапу роботи з партнерами вже свідчать про високий інтерес до української експертизи. Він підкреслив, що Україна готова ділитися практичними напрацюваннями у сфері безпеки. Зокрема, йдеться про захист від ударних дронів, а також використання українського досвіду ведення бойових дій на морі.

"Кожен народ заслуговує на безпеку, і ми готові оперативно та дієво підтримувати тих, хто підтримує нашу державу й незалежність. Це стосується захисту від ударних та інших типів дронів у небі, а також вирішення безпекових завдань на морі — український досвід у Чорному морі може бути застосований і на інших глобально важливих морських шляхах", — наголосив Зеленський.

Наразі Україна веде активну комунікацію щодо безпеки з низкою країн, серед яких Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Йорданія, Туреччина, Сирія, Оман, Кувейт та Бахрейн. Також є запити щодо співпраці з Іраком. Окремо обговорюється потенціал взаємодії з державами Кавказу, Східної та Південно-Східної Азії, а також країнами Африки.

Читайте також:

"Готуємо основу й для більш глибоких безпекових домовленостей у Європі — вже на цьому тижні розраховуємо досягти результатів. Доручив секретарю РНБО України фіналізувати драфти кількох нових безпекових угод і готувати їх до підписання", — зазначив Зеленський.

Зеленський заслухав доповідь Умєрова
Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот з Telegram

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Зеленський заявив, що українські оборонні компанії можуть долучитися до захисту стратегічних об'єктів за кордоном у межах нових довгострокових угод. За його словами, така співпраця має забезпечити Україні стабільність в енергетичній сфері та посилити захист повітряного простору від російських атак.

Президент також позитивно оцінив рішення про припинення вогню на Близькому Сході та подякував США за дипломатичні зусилля. Зеленський наголосив, що стабільність у цьому регіоні впливає на глобальну економіку та ціни у світі.

Володимир Зеленський Україна Рустем Умєров Близький Схід
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
