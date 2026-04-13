Умеров доложил Зеленскому о результатах работы на Ближнем Востоке

Владимир Зеленский и Рустем Умеров.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова. Они обсудили расширение сотрудничества Украины в сфере безопасности со странами Ближнего Востока и других регионов

Об этом президент сообщил в понедельник, 13 апреля, передает Новини.LIVE.

Зеленский встретился с Умеровым

По словам главы государства, результаты первого этапа работы с партнерами уже свидетельствуют о высоком интересе к украинской экспертизе. Он подчеркнул, что Украина готова делиться практическими наработками в сфере безопасности. В частности, речь идет о защите от ударных дронов, а также использовании украинского опыта ведения боевых действий на море.

"Каждый народ заслуживает безопасности, и мы готовы оперативно и действенно поддерживать тех, кто поддерживает наше государство и независимость. Это касается защиты от ударных и других типов дронов в небе, а также решения задач безопасности на море — украинский опыт в Черном море может быть применен и на других глобально важных морских путях", — подчеркнул Зеленский.

Сейчас Украина ведет активную коммуникацию по безопасности с рядом стран, среди которых Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Иордания, Турция, Сирия, Оман, Кувейт и Бахрейн. Также есть запросы о сотрудничестве с Ираком. Отдельно обсуждается потенциал взаимодействия с государствами Кавказа, Восточной и Юго-Восточной Азии, а также странами Африки.

"Готовим основу и для более глубоких договоренностей по безопасности в Европе — уже на этой неделе рассчитываем достичь результатов. Поручил секретарю СНБО Украины финализировать драфты нескольких новых соглашений по безопасности и готовить их к подписанию", — отметил Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Зеленский заявил, что украинские оборонные компании могут присоединиться к защите стратегических объектов за рубежом в рамках новых долгосрочных соглашений. По его словам, такое сотрудничество должно обеспечить Украине стабильность в энергетической сфере и усилить защиту воздушного пространства от российских атак.

Президент также положительно оценил решение о прекращении огня на Ближнем Востоке и поблагодарил США за дипломатические усилия. Зеленский отметил, что стабильность в этом регионе влияет на глобальную экономику и цены в мире.