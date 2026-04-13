День оборонно-промислового комплексу: звернення Зеленського

Український лідер Володимир Зеленський звернувся до працівників оборонно-промислового комплексу у їх професійний день. За його словами, упродовж чотирьох роки країна збудувала нову оборонну індустрію. Глава держав подякував фахівцям.

Про це Володимир Зеленський сказав у зверненні у понеділок, 13 квітня, передає Новини.LIVE.

"Наші ракети, безпілотні системи, наші перехоплювачі, ударні та морські дрони й розвідники, артилерія, боєприпаси, бронетехніка, роботизовані комплекси й багато іншого. Все те, що сьогодні справді гордо називається "зброя України". Так виглядає сила, загартована боєм, болем, вогнем. Так виглядає захист, бажання свободи й справедливості. Так виглядає якість і влучність, досконалість і далекобійність. І так виглядає незалежність. Інструменти, щоб її обороняти. Аргументи, щоб вибороти свій мир", — наголосив Зеленський.

Він нагадав, що сьогодні професійний день тих, хто цю силу примножує щодня та щоночі, руками і розумом, у тиші цехів та майстерень, аби гучно було противнику. За його словами, йдеться про "невидимих" героїв нашої оборони — українських зброярів. Водночас результати фахівців можна побачити щоденно.

Новина доповнюється....