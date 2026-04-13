Видео

Главная Новости дня День оборонно-промышленного комплекса: обращение Зеленского

День оборонно-промышленного комплекса: обращение Зеленского

Дата публикации 13 апреля 2026 19:23
День оборонно-промышленного комплекса: обращение Зеленского
Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к работникам оборонно-промышленного комплекса в их профессиональный день. По его словам, в течение четырех лет страна построила новую оборонную индустрию. Глава государств поблагодарил специалистов.

Об этом Владимир Зеленский сказал в обращении в понедельник, 13 апреля, передает Новини.LIVE.

Зеленский обратился к работникам оборонно-промышленного комплекса

"Наши ракеты, беспилотные системы, наши перехватчики, ударные и морские дроны и разведчики, артиллерия, боеприпасы, бронетехника, роботизированные комплексы и многое другое. Все то, что сегодня действительно гордо называется "оружие Украины". Так выглядит сила, закаленная боем, болью, огнем. Так выглядит защита, желание свободы и справедливости. Так выглядит качество и меткость, совершенство и дальнобойность. И так выглядит независимость. Инструменты, чтобы ее защищать. Аргументы, чтобы завоевать свой мир", — подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что сегодня профессиональный день тех, кто эту силу приумножает ежедневно и каждую ночь, руками и умом, в тишине цехов и мастерских, чтобы громко было противнику. По его словам, речь идет о "невидимых" героях нашей обороны — украинских оружейниках. В то же время результаты специалистов можно увидеть ежедневно.

Новость дополняется....

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
Реклама

