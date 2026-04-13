В МИД презентовали "Нептун" и ракету-дрон Areion

Ракета-дрон Areion. Фото: Новини.LIVE

По случаю дня работника оборонно-промышленного комплекса в Министерстве иностранных дел Украины открыли обновленную экспозицию оборонных решений. В частности, презентовали противокорабельную крылатую ракету "Нептун". Кроме того, среди экспонатов есть ракета-дрон Areion.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в понедельник, 13 апреля.

Обновленная экспозиция оборонных решений

Среди экспонатов представили демонстрационный образец противокорабельной крылатой ракеты "Нептун", а также ракету-дрон Areion, разработанную на базе проекта "Паляница".

Areion поставляется в контейнере для запуска с установки комплекса "Нептун", однако ее также можно перевозить и запускать с прицепа или полуприцепа — аналогично "Палянице".

Что известно о "Нептуне" и Areion

"Нептун" — украинская противокорабельная крылатая ракета, разработанная киевским КБ "Луч" в течение 2010-2020 годов. В 2023 году появилась ее модификация для поражения наземных целей.

В 2020 году береговой ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" с ракетой Р-360 официально приняли на вооружение ВСУ.

Украинский береговой ракетный комплекс "Нептун". Фото: Укроборонпром

Она предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также имеет боевую часть массой 150 кг. Дальность действия составляет до 300 км. Ракета имеет дозвуковую скорость и осуществляет полет на сверхмалых высотах, а также может маневрировать во время полета. С 2023 года ее приспособили для ударов также по наземным целям.

Во время полномасштабного вторжения России в 2022 году ракету "Нептун" впервые использовали в бою. Напомним, что 14 апреля ВСУ двумя ударами поразили ракетный крейсер "Москва".

Areion — украинская крылатая ракета-дрон, которая является развитием идей предыдущего проекта "Паляница". Ее концепция — это относительно недорогая, массовая система для поражения целей на расстоянии, с использованием подхода, близкого к крылатым ракетам, но с определенными элементами беспилотных платформ.

Отметим, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернев в комментарии Новини.LIVE сообщил, что украинская баллистика уже существует. Сейчас есть вопрос о масштабировании производства.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о возможности создания антибаллистических ракет, которые смогут сбивать российские цели. По его словам, необходимы лицензии от Штатов.