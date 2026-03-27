Чернев заявил о существовании украинской баллистики

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернев заявил, что украинская баллистика уже существует. В то же время сейчас возникает вопрос в масштабировании производства.

Об этом Егор Чернев рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Украинская баллистика

"Украинская баллистика уже существует и даже не одна", — отметил Чернев.

В частности, он напомнил, что Украина производит ракеты FP-7 от компании Fire Point, а также "Сапсаны".

Замглавы комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности добавил, что ключевой задачей является масштабирование производства.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Президента Владимира Зеленского, в Украине возможно создавать антибаллистические ракеты, но для этого необходимы лицензии от Штатов. Этот вопрос уже неоднократно обсуждался с Америкой, производителями ракет и партнерами по НАТО.

Ранее глава Минобороны Михаил Федоров сообщил, что в Украине не хватает ракет ПАК-3 для защиты от баллистических ракет. Среди возможных шагов — создание совместных консорциумов с международными партнерами и активизация собственных разработок.