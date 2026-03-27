Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Чернев заявил о существовании украинской баллистики

Ua ru
Дата публикации 27 марта 2026 19:59
Егор Чернев. Фото: Новини.LIVE

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернев заявил, что украинская баллистика уже существует. В то же время сейчас возникает вопрос в масштабировании производства.

Об этом Егор Чернев рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Украинская баллистика

"Украинская баллистика уже существует и даже не одна", — отметил Чернев.

В частности, он напомнил, что Украина производит ракеты FP-7 от компании Fire Point, а также "Сапсаны".

Замглавы комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности добавил, что ключевой задачей является масштабирование производства.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Президента Владимира Зеленского, в Украине возможно создавать антибаллистические ракеты, но для этого необходимы лицензии от Штатов. Этот вопрос уже неоднократно обсуждался с Америкой, производителями ракет и партнерами по НАТО.

Ранее глава Минобороны Михаил Федоров сообщил, что в Украине не хватает ракет ПАК-3 для защиты от баллистических ракет. Среди возможных шагов — создание совместных консорциумов с международными партнерами и активизация собственных разработок.

Украина ракеты баллистические ракеты
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации