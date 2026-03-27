Чернєв заявив про існування української балістики

Єгор Чернєв. Фото: Новини.LIVE

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Єгор Чернєв заявив, що українська балістика вже існує. Водночас наразі постає питання у масштабування виробництва.

Про це Єгор Чернєв розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

"Українська балістика вже існує і навіть не одна", — зазначив Чернєв.

Зокрема, він нагадав, що Україна виробляє ракети FP-7 від компанії Fire Point, а також "Сапсани".

Заступник голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки додав, що ключовою задачею є масштабування виробництва.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Президента Володимира Зеленського, в Україні можливо створювати антибалістичні ракети, але для цього необхідні ліцензії від Штатів. Це питання вже неодноразово обговорювалося з Америкою, виробниками ракет та партнерами по НАТО.

Раніше глава Міноборони Михайло Федоров повідомив, що в Україні не вистачає ракет ПАК-3 для захисту від балістичних ракет. Серед можливих кроків — створення спільних консорціумів із міжнародними партнерами та активізація власних розробок.