У МЗС презентували "Нептун" і ракету-дрон Areion
З нагоди дня працівника оборонно-промислового комплексу у Міністерстві закордонних справ України відкрили оновлену експозицію оборонних рішень. Зокрема, презентували протикорабельну крилату ракету "Нептун". Крім того, серед експонатів є ракета-дрон Areion.
Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у понеділок, 13 квітня.
Оновлена експозиція оборонних рішень
Серед експонатів представили демонстраційний зразок протикорабельної крилатої ракети "Нептун", а також ракету-дрон Areion, розроблену на базі проєкту "Паляниця".
Areion постачається у контейнері для запуску з установки комплексу "Нептун", однак її також можна перевозити та запускати з причепа або напівпричепа — аналогічно до "Паляниці".
Що відомо про "Нептун" та Areion
"Нептун" — українська протикорабельна крилата ракета, розроблена київським КБ "Луч" упродовж 2010–2020 років. У 2023 році зʼявилася її модифікація для ураження наземних цілей.
У 2020 році береговий ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун" із ракетою Р-360 офіційно прийняли на озброєння ЗСУ.
Вона призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн, а також має бойову частину масою 150 кг. Дальність дії складає до 300 км. Ракета має дозвукову швидкість та здійснює політ на надмалих висотах, а також може маневрувати під час польоту. З 2023 її пристосували для ударів також по наземних цілях.
Під час повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році ракету "Нептун" вперше використали в бою. Нагадаємо, що 14 квітня ЗСУ двома ударами уразили ракетний крейсер "Москва".
Areion — українська крилата ракета-дрон, яка є розвитком ідей попереднього проєкту "Паляниця". Її концепція — це відносно недорога, масова система для ураження цілей на відстані, із використанням підходу, близького до крилатих ракет, але з певними елементами безпілотних платформ.
Зазначимо, заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Єгор Чернєв у коментарі Новини.LIVE повідомив, що українська балістика вже існує. Наразі є питання щодо масштабування виробництва.
Раніше український лідер Володимир Зеленський повідомив про можливість створення антибалістичних ракет, які зможуть збивати російські цілі. За його словами, необхідні ліценції від Штатів.
