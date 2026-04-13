Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У МЗС презентували "Нептун" і ракету-дрон Areion

Ua ru
Дата публікації: 13 квітня 2026 13:57
Ракета-дрон Areion. Фото: Новини.LIVE

З нагоди дня працівника оборонно-промислового комплексу у Міністерстві закордонних справ України відкрили оновлену експозицію оборонних рішень. Зокрема, презентували протикорабельну крилату ракету "Нептун". Крім того, серед експонатів є ракета-дрон Areion.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у понеділок, 13 квітня.

Оновлена експозиція оборонних рішень

Серед експонатів представили демонстраційний зразок протикорабельної крилатої ракети "Нептун", а також ракету-дрон Areion, розроблену на базі проєкту "Паляниця".

Areion постачається у контейнері для запуску з установки комплексу "Нептун", однак її також можна перевозити та запускати з причепа або напівпричепа — аналогічно до "Паляниці".

Що відомо про "Нептун" та Areion

"Нептун" — українська протикорабельна крилата ракета, розроблена київським КБ "Луч" упродовж 2010–2020 років. У 2023 році зʼявилася її модифікація для ураження наземних цілей.

Читайте також:

У 2020 році береговий ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун" із ракетою Р-360 офіційно прийняли на озброєння ЗСУ.

Ракета "Нептун"
Український береговий ракетний комплекс "Нептун". Фото: Укроборонпром

Вона призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн, а також має бойову частину масою 150 кг. Дальність дії складає до 300 км. Ракета має дозвукову швидкість та здійснює політ на надмалих висотах, а також може маневрувати під час польоту. З 2023 її пристосували для ударів також по наземних цілях.

Під час повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році ракету "Нептун" вперше використали в бою. Нагадаємо, що 14 квітня ЗСУ двома ударами уразили ракетний крейсер "Москва".

Areion — українська крилата ракета-дрон, яка є розвитком ідей попереднього проєкту "Паляниця". Її концепція — це відносно недорога, масова система для ураження цілей на відстані, із використанням підходу, близького до крилатих ракет, але з певними елементами безпілотних платформ.

Зазначимо, заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Єгор Чернєв у коментарі Новини.LIVE повідомив, що українська балістика вже існує. Наразі є питання щодо масштабування виробництва.

Раніше український лідер Володимир Зеленський повідомив про можливість створення антибалістичних ракет, які зможуть збивати російські цілі. За його словами, необхідні ліценції від Штатів.

МЗС Україна ракети
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації