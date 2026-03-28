"Фламинго" ударили по заводу в РФ, производящему компоненты взрывчаток
Украинские воины ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ударили ракетами FP-5 "Фламинго" по российскому заводу "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области. Предприятие изготавливает компоненты взрывчатых веществ, которые используют для снаряжения боеприпасов.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в субботу, 28 марта, передает Новини.LIVE.
Удар по российскому заводу ракетами "Фламинго"
Завод "Промсинтез" производит более 30 тысяч тонн взрывчатых веществ военного назначения в год.
В Генштабе ВСУ сообщили, что подтверждено поражение объекта со взрывом в производственной зоне.
"Масштабы ущерба на важном стратегическом объекте военно-промышленного комплекса российского агрессора уточняются", — говорится в сообщении.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ, в ночь на 26 марта украинские воины ударили по важным объектам оккупантов. В частности, были поражены склады боеприпасов и районы сосредоточения противника.
Кроме того, воины нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области. Он обеспечивал потребности армии российских оккупантов.
