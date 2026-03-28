"Фламинго" ударили по заводу в РФ, производящему компоненты взрывчаток

Пожар в России. Фото иллюстративное: росСМИ

Украинские воины ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ударили ракетами FP-5 "Фламинго" по российскому заводу "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области. Предприятие изготавливает компоненты взрывчатых веществ, которые используют для снаряжения боеприпасов.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в субботу, 28 марта, передает Новини.LIVE.

Удар по российскому заводу ракетами "Фламинго"

Завод "Промсинтез" производит более 30 тысяч тонн взрывчатых веществ военного назначения в год.

В Генштабе ВСУ сообщили, что подтверждено поражение объекта со взрывом в производственной зоне.

"Масштабы ущерба на важном стратегическом объекте военно-промышленного комплекса российского агрессора уточняются", — говорится в сообщении.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ, в ночь на 26 марта украинские воины ударили по важным объектам оккупантов. В частности, были поражены склады боеприпасов и районы сосредоточения противника.

Кроме того, воины нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области. Он обеспечивал потребности армии российских оккупантов.