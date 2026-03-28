Головна Новини дня "Фламінго" вдарили по заводу РФ, який виробляє компоненти вибухівок

Дата публікації: 28 березня 2026 16:11
Пожежа в Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ

Українські воїни ракетних військ і артилерії Сухопутних військ вдарили ракетами FP-5 "Фламінго" по російському заводу "Промсинтез" у Чапаєвську Самарської області. Підприємство виготовляє компоненти вибухових речовин, які використовують для спорядження боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у суботу, 28 березня, передає Новини.LIVE.

Удар по російському заводу ракетами "Фламінго"

Завод "Промсинтез" виробляє понад 30 тисяч тонн вибухових речовин військового призначення на рік.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що підтверджено ураження обʼєкта з вибухом у виробничій зоні.

"Масштаби збитків на важливому стратегічному обʼєкті воєнно-промислового комплексу російського агресора уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ, у ніч проти 26 березня українські воїни вдарили по важливих обʼєктах окупантів. Зокрема, було уражено склади боєприпасів та райони зосередження противника.

Крім того, воїни завдали удару по Кірішському нафтопереробному заводу у Ленінградській області. Він забезпечував потреби армії російських окупантів.

війна ЗСУ Генштаб ЗСУ ракета Фламінго
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
