"Фламінго" вдарили по заводу РФ, який виробляє компоненти вибухівок
Українські воїни ракетних військ і артилерії Сухопутних військ вдарили ракетами FP-5 "Фламінго" по російському заводу "Промсинтез" у Чапаєвську Самарської області. Підприємство виготовляє компоненти вибухових речовин, які використовують для спорядження боєприпасів.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у суботу, 28 березня, передає Новини.LIVE.
Завод "Промсинтез" виробляє понад 30 тисяч тонн вибухових речовин військового призначення на рік.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що підтверджено ураження обʼєкта з вибухом у виробничій зоні.
"Масштаби збитків на важливому стратегічному обʼєкті воєнно-промислового комплексу російського агресора уточнюються", — йдеться у повідомленні.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ, у ніч проти 26 березня українські воїни вдарили по важливих обʼєктах окупантів. Зокрема, було уражено склади боєприпасів та райони зосередження противника.
Крім того, воїни завдали удару по Кірішському нафтопереробному заводу у Ленінградській області. Він забезпечував потреби армії російських окупантів.
Читайте Новини.LIVE!