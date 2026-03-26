Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ЗСУ вдарили по важливих цілях окупантів: уражено ЗРК

ЗСУ вдарили по важливих цілях окупантів: уражено ЗРК

Ua ru
Дата публікації: 26 березня 2026 18:12
ЗСУ вдарили по важливих цілях окупантів: уражено ЗРК
Масштабна пожежа внаслідок ураження. Фото: GettyImages

Українські військові завдали ударів по важливих обʼєктах російських окупантів. Зокрема, уражено зенітний ракетний комплекс "Тор-М1", склади боєприпасів, пально-мастильних матеріалів та райони зосередження ворога. Наразі масштаби завданих збитків та втрати загарбників уточнюються.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у четвер, 26 березня, передає Новини.LIVE.

Удари ЗСУ по окупантах

У ніч проти 26 березня Сили оборони України уразили ЗРК "Тор-М1" у районі Новопскова на тимчасово окупованій території Луганської області. Крім того, вдалося уразити склади боєприпасів окупантів у районах Македонівки, Бурякової Балки на ТОТ Донеччини.

Також українські військові вдарили по складах пально-мастильних матеріалів у районах населених пунктів Айдар та Райгородка на Луганщині.

"Окрім цього, уражено два склади матеріально-технічних засобів та розташування ремонтного підрозділу ворога на ТОТ Луганської та Донецької областей", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:

У Генштабі додали, що ЗСУ також вдарили по живій силі Росії біля Камʼянки на ТОТ Луганщини та Луганського на ТОТ Донеччини.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ, у ніч проти 26 березня українські воїни вдарили по Кірішському нафтопереробному заводу, який розташований у Ленінградській області. Йдеться про обʼєкт, який забезпечує потреби окупантів.

Крім того, нещодавно українські воїни уразили системи протиповітряної оборони, командні пункти та місця скупчення противника. Зокрема, було знищено ЗРК "Бук-М1".

ЗСУ Україна Генштаб ЗСУ Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації