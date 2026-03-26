ЗСУ вдарили по важливих цілях окупантів: уражено ЗРК

Масштабна пожежа внаслідок ураження. Фото: GettyImages

Українські військові завдали ударів по важливих обʼєктах російських окупантів. Зокрема, уражено зенітний ракетний комплекс "Тор-М1", склади боєприпасів, пально-мастильних матеріалів та райони зосередження ворога. Наразі масштаби завданих збитків та втрати загарбників уточнюються.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у четвер, 26 березня, передає Новини.LIVE.

Удари ЗСУ по окупантах

У ніч проти 26 березня Сили оборони України уразили ЗРК "Тор-М1" у районі Новопскова на тимчасово окупованій території Луганської області. Крім того, вдалося уразити склади боєприпасів окупантів у районах Македонівки, Бурякової Балки на ТОТ Донеччини.

Також українські військові вдарили по складах пально-мастильних матеріалів у районах населених пунктів Айдар та Райгородка на Луганщині.

"Окрім цього, уражено два склади матеріально-технічних засобів та розташування ремонтного підрозділу ворога на ТОТ Луганської та Донецької областей", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що ЗСУ також вдарили по живій силі Росії біля Камʼянки на ТОТ Луганщини та Луганського на ТОТ Донеччини.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ, у ніч проти 26 березня українські воїни вдарили по Кірішському нафтопереробному заводу, який розташований у Ленінградській області. Йдеться про обʼєкт, який забезпечує потреби окупантів.

Крім того, нещодавно українські воїни уразили системи протиповітряної оборони, командні пункти та місця скупчення противника. Зокрема, було знищено ЗРК "Бук-М1".