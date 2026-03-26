ВСУ ударили по важным целям оккупантов: поражены ЗРК

ВСУ ударили по важным целям оккупантов: поражено ЗРК

ВСУ ударили по важным целям оккупантов: поражено ЗРК

Дата публикации 26 марта 2026 18:12
Масштабный пожар в результате поражения. Фото: GettyImages

Украинские военные нанесли удары по важным объектам российских оккупантов. В частности, поражены зенитный ракетный комплекс "Тор-М1", склады боеприпасов, горюче-смазочных материалов и районы сосредоточения врага. Сейчас масштабы нанесенного ущерба и потери захватчиков уточняются.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в четверг, 26 марта, передает Новини.LIVE.

Удары ВСУ по оккупантам

В ночь на 26 марта Силы обороны Украины поразили ЗРК "Тор-М1" в районе Новопскова на временно оккупированной территории Луганской области. Кроме того, удалось поразить склады боеприпасов оккупантов в районах Македоновки, Буряковой Балки на ВОТ Донецкой области.

Также украинские военные ударили по складам горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Айдар и Райгородка на Луганщине.

"Кроме этого, поражены два склада материально-технических средств и расположение ремонтного подразделения врага на ВОТ Луганской и Донецкой областей", — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что ВСУ также ударили по живой силе России возле Каменки на ВОТ Луганской области и Луганского на ВОТ Донецкой области.

null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ, в ночь на 26 марта украинские воины ударили по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу, который расположен в Ленинградской области. Речь идет об объекте, который обеспечивает потребности оккупантов.

Кроме того, недавно украинские воины поразили системы противовоздушной обороны, командные пункты и места скопления противника. В частности, был уничтожен ЗРК "Бук-М1".

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
