Іран розблокував Ормузьку протоку: як це вплинуло на ціну нафти

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У п'ятницю, 17 квітня, американський лідер Дональд Трамп та міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі підтвердили розблокування Ормузької протоки. На тлі цього різко змінилися ціни на нафту та природний газ у Європі.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на повідомлення Дональда Трампа та заяву міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі.

Розблокування Ормузької протоки

Американський лідер Дональд Трамп підтвердив, що Ормузьку протоку звільнено. Водночас він назвав її "іранською".

"Іран щойно оголосив, що Іранська протока повністю відкрита та готова до повного проходу. Дякую!", — написав Трамп.

Повідомлення Дональда Трампа. Фото: скриншот

Про звільнення протоки також заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі. Посадовець зауважив, що протоку відкрили на весь період перемир'я.

"З урахуванням припинення вогню в Лівані, прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на решту періоду припинення вогню, на скоординованому маршруті, як уже оголошено Організацією портів та морського транспорту Ісламської Республіки Іран", — написав Аракчі.

Повідомлення Аббаса Аракчі. Фото: скриншот

Що з цінами на нафту та природний газ

На тлі того, що Ормузьку протоку було відкрито, вартість нафти і природного газу у Європі різко впала. Зокрема, ф'ючерси на нафту Brent знизилися до 90 доларів (3 961 гривня) за барель на торгах у Лондоні. Це рівень тижневої давнини.

Водночас ціна на нафту West Texas Intermediate знизилася до рівня близько 85 доларів (3 741 гривня) за барель. Також впали ціни на європейський еталонний газ на 9,8% до рівня близько 38 євро (1 973 гривні) за мегават-годину.

Вартість нафти та природного газу впала й на тлі заяв Трампа про те, що Іран погоджується на поступки у переговорах про припинення війни на Близькому Сході.

Ситуація з Ормузькою протокою

Як повідомляли Новини.LIVE, Ормузька протока є надважливою для світової енергетики. Через неї в середньому за добу проходило близько 20 млн барелів нафти. Це близько 20% світового споживання рідких вуглеводнів.

Наприкінці лютого 2026 року Іран почав посилювати дії з блокування Ормузької протоки на тлі того, як США разом з Ізраїлем розпочали військову операцію на Близькому Сході. Тоді рух танкерів фактично зупинився.

Дональд Трамп звернувся до НАТО, аби отримати допомогу у розблокуванні протоки. Водночас країни Європи спочатку відмовилися брати в цьому участь, через що американський лідер погрожував зупинити допомогу Україні.

Згодом Трамп оголосив, що Альянс долучиться до розблокування Ормузької протоки. Зокрема, Британія, за його словами, надіслала для цього морські тральщики.

Іран 8 квітня заявив про те, що відкриє протоку на час перемир'я зі Сполученими Штатами Америки. Водночас Дональд Трамп зауважив, що він "назавжди" розблоковує Ормузьку протоку й така ситуація більше не повториться.

Ваша пробна версія Premium закінчилася