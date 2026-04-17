Трамп оголосив про відмову Ірану від ядерної зброї

Дональд Трамп.

Білий дім заявляє про неочікуваний прорив у відносинах з Тегераном: Дональд Трамп оголосив, що Іран нібито погодився на повну відмову від ядерного статусу та передачу своїх радіоактивних запасів Сполученим Штатам. Щоправда, в Ірані поки що офіційних таких заяв не робили.

Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

Дональд Трамп заявив про прорив в переговорах з Іраном

Дональд Трамп оголосив про фактичну капітуляцію іранської ядерної програми, заявивши, що Тегеран під тиском Вашингтона готовий позбутися радіоактивних елементів, щоб не допустити відновлення бойових дій.

За твердженням американського лідера, іранська влада нібито висловила беззастережну згоду на встановлення без'ядерного статусу країни. Він заявив про готовність Ірану вивезти за межі своєї території так званий "ядерний пил" — термін, яким Трамп називає вже створені запаси збагаченого урану та інших радіоактивних компонентів.

Американський президент підкреслив, що цього разу говорять про значно жорсткіші умови, ніж раніше. Обмеження на розробку ядерних технологій не матимуть 20-річного ліміту, а діятимуть безстроково.

"У нас багато нових домовленостей з Іраном. Немає обмеження у 20 років – вони не мають ядерної зброї. Іран погодився взагалі не мати ядерної зброї; вони погодилися з цим дуже рішуче. Вони погодилися повернути нам ядерний пил. Ми маємо багато угод з Іраном, і я думаю, що станеться щось дуже позитивне. А якщо не буде угоди, бойові дії поновляться", — заявив Трамп.

Втім 21 квітня офіційно вичерпується термін чинного перемир'я. Хоча офіційний Тегеран ще не підтвердив слова Трампа власними заявами, у дипломатичних колах, зокрема за даними Bloomberg, обговорюють можливість впровадження додаткової технічної паузи ще на два тижні.

Як писав раніше Новини.LIVE, нещодавно Дональд Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Ліваном. Воно триватиме десять днів. Також він оголосив про відкриття Ормузької протоки та заявив, що блокування більше ніколи не станеться.

Окремо американський лідер повідомляв, що начебто писав листа китайському лідеру Сі Цзіньпіну з проханням перестати постачати зброю Ірану. Той своєю чергою заперечив, що допомагає Ірану зброєю.

Раніше про прогрес та успіх в переговорах з Іраном заявляв й віцепреиздент США Джей Ді Венс. Водночас він заявив, що американська делегація очікує на деякі кроки та рішення з боку Ірану, а якщо цього не станеться, США застосують жорсткіший підхід.