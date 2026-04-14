Головна Новини дня Венс: США досягли прогресу в переговорах з Іраном

Дата публікації: 14 квітня 2026 10:37
Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки заявляють про прогрес у переговорах з Іраном, однак подальший розвиток діалогу залежить від позиції Тегерана. Вашингтон очікує, що Іран проявить гнучкість і погодиться на ключові умови майбутньої угоди. У разі відсутності поступок характер перемовин може змінитися.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Джей Ді Венс про переговори США та Ірану

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про позитивні зрушення в переговорах між Вашингтоном і Тегераном. За його словами, подальший процес залежить від готовності іранської сторони до поступок.

Коментуючи перебіг діалогу, Венс підкреслив, що саме Іран зараз має зробити наступний крок: "м'яч повністю на їхньому боці".

Він також зазначив позицію США щодо ключових вимог:

"Нам необхідно отримати від них остаточне підтвердження, що вони не розроблятимуть ядерної зброї. І я думаю, що якщо іранці готові зустрітися з нами, то це може стати дуже вигідною угодою для обох країн. Якщо вони не готові зустрітися з нами там, це їхня справа".

За словами Венса, американська делегація залишила місце переговорів після понад 21 години діалогу, під час якого, як він стверджує, сторони досягли суттєвого прогресу. Водночас частина рішень була перенесена на погодження в Тегерані.

"Я думаю, команда (перемовників Ірану, — Ред.), яка там перебувала, не змогла укласти угоду, і їм довелося повернутися до Тегерана, щоб або від верховного лідера, або від когось ще отримати схвалення умов, які ми встановили", — пояснив Венс.

Окремо віцепрезидент США наголосив на питанні Ормузької протоки, зазначивши, що у разі відсутності прогресу підхід до переговорів може змінитися.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може розглянути подальші дії щодо Куби після завершення операції в Ірані. Він також різко розкритикував Тегеран, звинувативши його у спробах шантажувати світ через блокування Ормузької протоки. За словами Трампа, США не дозволять Ірану чинити тиск на міжнародну спільноту.

Також Новини.LIVE писали, що в США заявили про початок морської блокади Ірану, яка стартувала з понеділка, 13 квітня. Обмеження стосуватимуться суден, що заходять до іранських портів або виходять із них, однак не поширюватимуться на кораблі, які прямують до інших країн.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
