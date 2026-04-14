Вэнс: США достигли прогресса в переговорах с Ираном

Вэнс: США достигли прогресса в переговорах с Ираном

Ua ru
Дата публикации 14 апреля 2026 10:37
Вэнс: США достигли прогресса в переговорах с Ираном
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки заявляют о прогрессе в переговорах с Ираном, однако дальнейшее развитие диалога зависит от позиции Тегерана. Вашингтон ожидает, что Иран проявит гибкость и согласится на ключевые условия будущего соглашения. В случае отсутствия уступок характер переговоров может измениться.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса в интервью телеканалу Fox News.

Джей Ди Вэнс о переговорах США и Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о положительных сдвигах в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, дальнейший процесс зависит от готовности иранской стороны к уступкам.

Комментируя ход диалога, Вэнс подчеркнул, что именно Иран сейчас должен сделать следующий шаг: "мяч полностью на их стороне".

Он также отметил позицию США по ключевым требованиям:

"Нам необходимо получить от них окончательное подтверждение, что они не будут разрабатывать ядерное оружие. И я думаю, что если иранцы готовы встретиться с нами, то это может стать очень выгодной сделкой для обеих стран. Если они не готовы встретиться с нами там, это их дело".

По словам Вэнса, американская делегация покинула место переговоров после более 21 часа диалога, во время которого, как он утверждает, стороны достигли существенного прогресса. В то же время часть решений была перенесена на согласование в Тегеране.

"Я думаю, команда (переговорщиков Ирана, — Ред.), которая там находилась, не смогла заключить соглашение, и им пришлось вернуться в Тегеран, чтобы либо от верховного лидера, либо от кого-то еще получить одобрение условий, которые мы установили", — пояснил Вэнс.

Отдельно вице-президент США отметил вопрос Ормузского пролива, отметив, что в случае отсутствия прогресса подход к переговорам может измениться.

Новини.LIVE информировали, что недавно Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может рассмотреть дальнейшие действия в отношении Кубы после завершения операции в Иране. Он также резко раскритиковал Тегеран, обвинив его в попытках шантажировать мир через блокирование Ормузского пролива. По словам Трампа, США не позволят Ирану оказывать давление на международное сообщество.

Также Новини.LIVE писали, что в США заявили о начале морской блокады Ирана, которая стартовала с понедельника, 13 апреля. Ограничения будут касаться судов, заходящих в иранские порты или выходящих из них, однако не будут распространяться на корабли, следующие в другие страны.

США Иран Джей Ди Вэнс
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
