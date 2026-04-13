США озвучили время начала морской блокады Ирана

США озвучили время начала морской блокады Ирана

Дата публикации 13 апреля 2026 01:45
Корабль из флота США. Фото: U.S. Navy/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS

В Центральном командовании США заявили, что уже с сегодняшнего дня, понедельника 13 апреля, американские войска начнут морскую блокаду Ирана. При этом меры не будут применяться против судов, которые следуют в неиранские порты или обратно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Центрального командования США в соцсети Х.

Что сказал в США о морской блокаде Ирана

"В соответствии с указом президента, силы Центрального командования США (CENTCOM) начнут блокировать все морские суда, входящие в иранские порты и выходящие из них, 13 апреля в 10:00 по восточному времени (17:00 по Киеву)", — говорится в заявлении.

Там уточнили, что блокада будет применяться против кораблей всех стран, которые входят в иранские порты и прибрежные районы, либо же выходят из них. Речь в том числе идет об иранских портах в Аравийском заливе. Но есть и исключения.

"Силы CENTCOM не будут препятствовать свободе судоходства для судов, следующих через Ормузский пролив в неиранские порты и обратно", — сказано в посте.

Читайте также:

В командовании добавили, что допинформацию предоставят коммерческим морякам посредством официального уведомления до начала блокады.

"Всем морякам рекомендуется следить за сообщениями в рамках программы "Извещения для мореплавателей" и связываться с военно-морскими силами США по каналу 16, соединяющему судно с мостиком, при движении в Оманском заливе и при приближении к Ормузскому проливу", — резюмировали в CENTCOM.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что президент США Дональд Трамп после провала переговоров с Ираном анонсировал блокаду Ормузского пролива. Также он обмолвился, что страны НАТО якобы хотят помочь разминировать пролив.

Сутками ранее Трамп заявил, что для него имеет значения, будет ли достигнута сделка с Ираном. По его словам, США побеждают в этой войне и уже полностью разгромили Иран.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
